O que estou traduzindo, por Silvia Massimini Felix

Silvia Massimini Felix: traduções a caminho (foto: Reprodução/Instagram)

"No momento, estou traduzindo "La dimensión desconocida", da chilena Nona Fernández, para a editora Moinhos; e "Autobiografía del algodón", da mexicana Cristina Rivera Garza, para a Autêntica, no selo Contemporânea. Ambas são autoras bastante reconhecidas no cenário atual da literatura latinoamericana, das quais já tive oportunidade de traduzir outras obras ("Space Invaders", de Fernández; "O invencível verão de Liliana", de Rivera Garza)."La dimensión desconocida" retoma um tema caro à escritora chilena: a época da ditadura no país, desta vez narrando a trajetória de Andrés Valenzuela, extorturador que decide reportar à mídia os crimes cometidos pela polícia militar. "Autobiografía del algodón", por sua vez, acompanha o movimento dos trabalhadores rurais na fronteira norte entre Estados Unidos e México, região da qual provêm os antepassados da escritora."