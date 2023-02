Marcela Dantés encontra leitores em BH

Marcela Dantês: bate-papo com leitores em livraria da capital mineira (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

A Livraria Jenipapo inicia o seu Clube de Leituras com o ótimo "João Maria Matilde" (Autêntica Contemporânea), de Marcela Dantés.O encontro de leitores com a autora será realizado no dia 14 de março, às 19h. A Jenipapo fará edições mensais do clube e fica na Rua Fernandes Tourinho, 241, na Savassi, em BH.