Simone Campos: sucesso na terra de Shakespeare (foto: Reprodução/Instagram)

"Nada vai acontecer com você", sexto romance de Simone Campos, faz sucesso no Reino Unido em edição de capa dura da Pushkin, selo Vertigo (especializado em thrillers), editora britânica que publica Machado de Assis.Intitulado com uma das sugestões da autora, "Nothing can hurt you now" tem tradução de Rahul Bery, saiu no início do mês e tem recebido resenhas favoráveis e menções elogiosas em publicações como Financial Times ("Uma original e bem-vinda voz nova"), The Independent ("Cativante já nas primeiras páginas"), The Times/Sunday Times (newsletter do "crime club" da publicação), além de entrevistas para o podcast Dark Matters e Reader's Digest."A tradução teve momentos complicados pois usei expressões como 'pão com ovo', 'louraça belzebu', 'malandra novela-das-sete'.... Não deixei fácil para o Rahul, o tradutor, tivemos muitas conversas sobre como melhor expressar a essência, o peso e o significado dessas expressões", conta Simone, de volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos."Nada vai acontecer com você" foi publicado no Brasil em 2021 e considerado, aqui no Pensar , como "um tenso romance de descobertas". "Eu tinha a ideia de um mistério ou policial envolvendo duas irmãs, Viviana e Lucinda. Elas sempre foram o centro da história, e as cenas iniciais que escrevi foram com elas, explorando suas vidas e relacionamentos desde a infância. Queria muito falar da pressão estética, do estrago que ver determinados corpos - magros, brancos - como padrão único na mídia faz na cabeça das meninas, e da rivalidade que isso cria", contou a autora, na nossa entrevista.