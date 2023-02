Nova edição de 'O chalaça' terá texto revisado

José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta: revisão e cortes em nova versão de livro premiado (foto: Guiliana Cerchiari/Cia das Letras)

Vencedor em 1994 dos prêmios Jabuti nas categorias Romance e Livro do Ano (ficção), "O chalaça", de José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, ganhará nova edição. Torero revelou nas redes sociais que a falsa biografia/diário de Francisco Gomes da Silva, secretário do imperador D. Pedro I, após 70 mil exemplares vendidos pela Companhia das Letras, vai ser relançado pela Padaria de Livros, editora do autor ("euditora"). E com o texto bastante modificado após uma revisão "complicada e trabalhosa" dos autores."Notamos que a pompa do texto (em grande parte necessária, porque o narrador é pomposo) às vezes emperrava a leitura. Havia frases longas, de um parágrafo inteiro, que, na leitura em voz alta, quase nos matam por falta de ar. E algumas vezes há duas frases ou dois adjetivos que querem dizer a mesma coisa", revelou Torero.Ele estima o corte em 5% nos originais mais 5% de mudanças. "Pode parecer pouco, mas, mal comparando, lembra aquelas gordurinhas que o açougueiro tira da carne. É quase nada, mas deixa o filé mignon muito mais apetitoso", acredita, apostando em "uma leitura mais fluida e ágil". A nova capa, ainda em ajustes, será assinada por Ivo Minkovicius.