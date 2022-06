Crítica: muitas vozes narrativas em 'Mandíbula', romance feroz e pertubador

Uma narrativa em que sapos e princesas se confundem, crianças gargalham em pleno terremoto e uma professora de literatura sequestra sua aluna. Ao longo das páginas de “Mandíbula”, Mónica Ojeda prova em cada palavra por que é considerada uma das melhoras escritoras de ficção latino-americana. Classificado por vezes como gótico andino, o livro não adere inteiramente a nenhum gênero – ainda que traga elementos de terror, em muito extrapola os limites de uma categoria fechada. O desejo no feminino e a monstruosidade se conectam e desse elo Ojeda cria um romance perturbador.









O começo se apresenta como thriller psicológico, com o rapto da estudante Fernanda por Miss Clara, jovem professora obcecada pela figura da mãe morta. No desenrolar da trama, em idas e vindas no tempo, acompanhamos a história de seis adolescentes, alunas do Colégio Bilíngue Delta, escola de elite em Guayaquil de doutrina católica ultraconservadora. Ali o ensino é o trampolim para transformar meninas em boas mães e dedicadas esposas. Ledo engano.





Ferozes em sua natureza contraditória, oscilando entre fragilidade e poder, ternura e perversão, as jovens rejeitam os modelos fornecidos por genitoras e mestras, recusando a repetição de padrões e convenções sociais. Hipocrisia e moralismo abundam na família, na escola e na sociedade. Entre bichos de pelúcia e adoráveis pôneis, as garotas são o oposto da inocência e cultivam a brutalidade: nas horas vagas, se divertem em sessões sadomasoquistas e rituais macabros criados por Annelise, líder do grupo. Ao mesmo tempo em que vive uma relação simbiótica com Fernanda, ela se dedica a contar histórias sinistras às amigas, cujo imaginário transita entre a literatura, os filmes de terror e as creepypastas que circulam na internet.









A mandíbula do título é palavra polissêmica, convocando uma paisagem íntima em que se mastigam pessoas, trituram-se palavras, se canibaliza a própria figura materna. A linguagem, lugar de conflito, surge tanto na conversa infindável de Fernanda com o psicanalista, quanto na terrível carta em que Annelise se confessa à professora. Nesses espaços é possível manipular, mentir, trair. Elipses e sugestões se multiplicam, dando espaço à imaginação de cada um. Por esse motivo a experiência de leitura aterroriza também, pela engenhosidade com que as muitas vozes narrativas se alternam na construção de imagens do medo. Sangue e palavra se irmanam, e então Ojeda também nos devora.

(foto: Autêntica Contemporânea/Reprodução )



“Mandíbula”

• Mónica Ojeda

• Tradução de Silvia Massimini Felix

• Autêntica Contemporânea

• 302 páginas

• R$ 48,90









* Stefania Chiarelli é professora e pesquisadora de literatura brasileira na Universidade Federal Fluminense (UFF)