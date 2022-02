Tá calor? Confira 5 eletros na promoção para ter em casa no verão

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Eletros para você aproveitar na época de verão (foto: Freepik)





A estação mais quente do ano chegou para abalar as estruturas! Em algumas cidades do Brasil, como em Belo Horizonte, por exemplo, Em algumas cidades do Brasil, como em Belo Horizonte, por exemplo, a sensação térmica já chegou até mesmo aos 35ºC , trazendo para os moradores, meros mortais, o famoso mal-estar, acompanhado de muito suor, preguiça e até mesmo de desidratação.

Nesses momentos de calor, é muito bom contar com aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos que ajudam a refrescar, seja o ambiente ou o próprio corpo. A seguir, separamos cinco eletros com ótimos preços para você aproveitar e garantir durante a época de verão e de Carnaval. Confira!

Como deixar a casa mais fresca durante o verão?





Mesmo sem ar-condicionado, existem algumas formas de deixar a casa mais fresca durante os dias quentes. Algumas delas são:

use tecidos leves e cores claras na decoração;

opte por lâmpadas fluorescentes e de LED, já que as incandescentes esquentam e gastam mais energia;

se possível, cultive plantas para manter a umidade do ar;

feche as cortinas durante o dia para que o sol não aqueça o interior da sua casa nesse período;

abra as janelas à noite para refrescar os ambientes;

use umidificadores regularmente.

Confira 3 eletros em promoção que vão te ajudar a se refrescar





O calor não dá trégua? Confira alguns eletros com ótimos preços que darão aquela ajudinha na hora de se refrescar nos dias de altas temperaturas!

1) Umidificador de Ar Suggar UM45BIBR Fresh 4L Branco Bivolt





Clique aqui e compre sem sair de casa. Além de eliminar as impurezas do ar, deixando o ambiente mais saudável para você e sua família, o umidificador de ar Suggar UM45BIBR ajuda a repor a umidade e possui autonomia média de 20h, capacidade de 2,5L e um recipiente exclusivo para fragrâncias e essências sem óleo para a aromatização de espaços. Um luxo, a partir de R$122,55.





Umidificador de Ar (foto: Shop Outlet/Divulgação)





2) Cervejeira Imbera CCV144 230L Preta com Porta de Vidro 110v





Clique aqui e garanta a sua agora. A cervejeira Imbera CCV144 é uma ótima opção para espaços compactos! Com capacidade perfeita e ótimas dimensões, o aparelho possui um sistema de refrigeração por ar forçado com evaporador aletado de cobre. Disponível por 10x de R$299,90.





Cervejeira (foto: Shop Outlet/Divulgação)





3) Máquina de Gelo Tronos B12/B Silver 2L 110v 12kg





Clique aqui e compre a sua por 6x de R$166,50. Com painel luminoso, a Máquina de Gelo B12/B da Tronos produz até 12 kg de gelo em apenas um dia, sem necessidade de instalação hidráulica. O aparelho ainda conta com bandeja coletora de gelo e baixo consumo de energia. Gostou?





Máquina de Gelo (foto: Shop Outlet/Divulgação)

Fevereiro tem Carnaval: 2 produtos que não podem faltar na sua folia





O Carnaval está chegando! Confira dois ótimos produtos para aproveitar o feriado em casa com amigos ou família e faça sua própria festa com estilo!

4) Churrasqueira Elétrica Amvox ACH 2000 New 220W





Clique aqui e compre sem sair de casa. É hora de chamar o pessoal para o churrasco! A churrasqueira elétrica Amvox ACH 2000 New permite grelhar carnes, legumes e outros alimentos sem sujeira e fumaça. O aparelho possui controle de temperatura, bandeja, alça antitérmica, luz indicadora e pés antiderrapantes. Tudo isso por 2x de R$129,50.





Churrasqueira Elétrica (foto: Shop Outlet/Divulgação)

5) Caixa de Som Portátil Amvox Bluetooth 180W RMS ACA 189 Montanha





Clique aqui e garanta a sua por 2x de R$109,50. A caixa de som ACA 189 Montanha da Amvox é prática, fácil de levar para qualquer lugar e tem uma grande potência! O aparelho conta com uma bateria de 4 horas de duração e um carregador que pode ser plugado na tomada. Curtiu?





Caixa de Som Portátil (foto: Shop Outlet/Divulgação)

Shop Outlet: o lugar certo para comprar eletros com desconto!





Neste verão, produtos que ajudam a refrescar e a amenizar os efeitos das altas temperaturas fazem muita diferença para o nosso bem-estar. Por isso, vale muito a pena investir em um bom eletro, como os mencionados acima, que oferece uma alta qualidade aliada a um ótimo preço.

Agora que você encontrou os produtos ideais para passar o verão da melhor forma possível, acesse o Shop Outlet , e-commerce de produtos reembalados e usados com valores abaixo dos praticados pelo mercado, e faça suas compras!

O e-commerce, que conta com a credibilidade da parceria entre o Grupo Diários Associados e a Engage Eletro, foi criado com o objetivo de oferecer ao consumidor vantagens exclusivas e segurança na hora da compra, com condições imperdíveis, variedade de modelos e marcas, produtos de qualidade e originais, ótimo atendimento, transparência e fácil navegabilidade.

Ao acessar ou fazer compras no site, suas informações pessoais são tratadas com total privacidade, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

