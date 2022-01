E-commerce: veja onde comprar produtos reembalados com segurança

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

praticidade de não ter que sair de casa e o poder de pesquisar pelos melhores preços. Uma alternativa que é tendência no mercado são os produtos reembalados, geralmente vendidos em outlets, que possuem descontos e condições especiais.





Mas quando o assunto é e-commerce, também temos que nos preocupar com a segurança da nossa compra. Para não ter problemas, é preciso se certificar da confiabilidade do site e da qualidade dos produtos. Continue a leitura e veja onde comprar produtos reembalados com segurança!





O que são os produtos reembalados?





Os produtos reembalados são aqueles que foram foram devolvidos ou que tiveram a embalagem danificada durante o processo de distribuição para lojas. Sendo assim, eles passam por avaliações técnicas para corrigir eventuais problemas, recebem uma nova embalagem e, depois, são comercializados com descontos, que variam de 10% a 50% do preço de um produto novo.





Vale a pena comprar um produto reembalado?





Os produtos reembalados possuem a mesma qualidade de um produto novo, mas são vendidos mais baratos. Desde que sejam comprados em lojas ou outlets confiáveis, vale a pena pesquisar para aproveitar as ofertas e condições especiais. O importante é ler com atenção o detalhamento do produto, para ter clareza de informações sobre a mercadoria.





Na internet, há muitos e-commerces de produtos reembalados, onde são vendidos itens de casa, computadores, eletrodomésticos, eletroportáteis, TV e Vídeo. Portanto, outra vantagem é a variedade de produtos que podem ser encontrados com valores abaixo do mercado.

Quais garantias o produto reembalado tem?





De forma geral, os produtos reembalados possuem as mesmas políticas de garantia de produtos novos. Além disso, o cliente tem o direito à devolução. Ou seja, se a mercadoria não atender às suas necessidades, o consumidor tem sete dias para devolvê-la após a compra e 30 dias em caso de defeitos não informados. Sendo assim, a loja faz o reembolso do valor total do produto. Por isso é essencial comprar em um outlet que assegura esses direitos.





Onde comprar um produto reembalado com segurança?





Uma boa opção para fazer compras on-line é o Shop Outlet. O e-commerce vende eletrodomésticos linha branca, novos e com pequenas avarias com o status de reembalado (que nunca foram usados) ou de usado, sempre com valores abaixo do mercado e total qualidade.





O Shop Outlet é um investimento dos Diários Associados com a Engage Eletro, com o objetivo de promover ações sustentáveis, valorizar a economia circular e oferecer ao consumidor uma experiência exclusiva de compra.





O site aceita as principais formas de pagamento do mercado e preza pela segurança e privacidade dos dados dos usuários cadastrados, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.