5 eletrodomésticos em promoção para renovar a cozinha neste fim de ano

(foto: Freepik)



2023 está chegando e, com ele, muita gente faz pedidos para começar o ano com o pé direito. Junto a essas metas, algumas pessoas colocam na listinha o desejo de reformar ou construir suas cozinhas, comprando eletrodomésticos novos ou até trocando os que estão antigos e ultrapassados.





Se você também tem essa vontade, saiba que não está sozinho. A seguir, separamos alguns itens essenciais para uma cozinha completa e damos dicas de onde encontrá-los pelo melhor preço do mercado.





Confira 5 eletrodomésticos essenciais para sua cozinha

Dentre os diversos eletrodomésticos disponíveis no mercado, alguns dos mais interessantes estão a seguir para você conferir. Veja só:





1) Fogão ou cooktop com forno

O fogão é um dos eletrodomésticos mais importantes da cozinha - e também um dos maiores. Podendo ter 4, 5 ou 6 bocas, o modelo de chão oferece um melhor custo-benefício, é bastante fácil de encontrar e possui fácil instalação.

Já o cooktop foi feito para ser embutido em uma superfície plana. Esse modelo consiste apenas nas bocas do fogão ou no forno (comprado à parte), que podem ser de 1 a 5, e devem ficar em cima de uma bancada ou de uma pia.





2) Geladeira

Considerado o maior eletrodoméstico da casa, a geladeira pode ter diferentes cores, tamanhos e tipos. O modelo que oferece os melhores benefícios é o frost free, já que, nele, não há acúmulo de gelo, o que facilita a limpeza do aparelho.





3) Micro-ondas

O micro-ondas é um aparelho bastante interessante. Entre as suas vantagens, há a praticidade e a rapidez com que esquenta e até prepara os alimentos. Tudo acontece em minutos ou até segundos, facilitando bastante a rotina de quem não tem tempo a perder. Ou seja, um ótimo eletrodoméstico para quem quer praticidade.





4) Fritadeira elétrica

Aliada na alimentação saudável, a fritadeira elétrica (ou air fryer) é um aparelho que não utiliza óleo para preparar os alimentos, que vão desde pequenos lanches até carnes, legumes, bolos e muito mais (cada um com uma temperatura certa de preparo).





5) Panela elétrica

A panela elétrica permite o preparo de diversos tipos de alimentos. Suas grandes vantagens são não precisar de fogão para isso, já que funciona por tomada, e possui um timer que não deixa a comida queimar.





Shop Outlet: seu eletrodoméstico com qualidade e bom preço

Se você procura eletrodomésticos de qualidade com um ótimo preço para renovar sua cozinha ainda este ano, o lugar certo é o Shop Outlet , o outlet de mercadorias recondicionadas com preço abaixo do mercado. O e-commerce, parceria entre o Grupo Diários Associados e a Engage Eletro, oferece grande variedade de modelos e marcas e muita segurança na hora da compra.

Além de trabalhar com os principais intermediadores do mercado, como boleto e cartões bandeiras Visa, Elo, Mastercard, Maestro e American Express (podendo dividir em até 10x no Mercado Pago), o Shop Outlet também aceita o Pix, que dá desconto de 5% nas compras.

Vale lembrar que todas as informações pessoais de clientes e visitantes que acessam o site são tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Dica amiga: fique de olho nas promoções de fim de ano e aproveite!

Se você anda procurando promoções para comprar os eletrodomésticos queridinhos da galera, acabou de achar a oportunidade perfeita. Confira a seguir algumas das melhores ofertas e adquira seus produtos com qualidade e preço!





1) Panela de pressão elétrica Midea 6L PPA70P2

De tamanho família, a panela de pressão elétrica Midea PPA70P2 possui 6L de capacidade, nove dispositivos de segurança e desligamento automático. Possui ainda material externo em aço inoxidável escovado, panela interna antiaderente, timer até 24h e display digital com quatro funções exclusivas.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

2) Fritadeira sem óleo Midea 4L FRP41

fritadeira sem óleo Midea FRP41 possui 4L de capacidade, cesto removível e bandeja de material antiaderente, além dos sistemas de timer e desligamento automático quando a bandeja é removida.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

3) Fritadeira sem óleo Titanium Midea 3L FRA30T1

fritadeira sem óleo MiniFry 3L Midea FRA30T1 conta com a função Easy Temperature Control, que mantém a temperatura em 200ºC, timer com programação de até 60 minutos, grelha de revestimento antiaderente e desligamento automático quando a bandeja é removida.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)

4) Fritadeira elétrica Electrolux EAF10

Com capacidade de 3,2L, a fritadeira elétrica Electrolux EAF10 possui controle de temperatura intuitivo, timer sonoro, cesto antiaderente e receitas pré-programadas.

(foto: Reprodução/ Shop Outlet)