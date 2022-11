Black Friday: compre a sua máquina de lavar com até 46% de desconto

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Os eletrodomésticos são grandes aliados na organização e limpeza diária da casa. Por isso, na Black Friday 2022 muitas pessoas não veem a hora de aproveitar descontos imperdíveis para comprar produtos da linha branca, como máquina de lavar roupa. Confira as melhores lavadoras de roupas neste conteúdo, bem como as dicas de como economizar na hora de comprar eletrodomésticos para ampliar a utilidade da sua cozinha.





Na última sexta-feira de novembro, neste ano será dia 25, ocorre a Black Friday, que é a oportunidade para as pessoas anteciparem as compras de Natal e garantirem produtos com descontos. O movimento aumenta devido às ofertas. Neste conteúdo, falaremos de como comprar máquina de lavar roupa com até 46% de desconto, ou seja, por quase metade do preço praticado nos demais meses do ano.





Quais são as melhores lavadoras de roupas?





Não dá para imaginar a vida de uma dona de casa (ou dono de casa) sem uma lavadora de roupas. Afinal de contas, a maioria delas vem equipada com centrífuga, enquanto outras são máquinas de lavar e secar.





Existem várias marcas no mercado, porém algumas se sobressaem devido à qualidade. A lista das 10 melhores lavadoras de roupas de 2022 que apresentamos abaixo foi desenvolvida pela My Best-Brasil com base em fatores como: popularidade, faixa de preço, premiações da marca, nota geral no Reclame Aqui, além de ano de fundação e sede. Confira:





Brastemp;

Colormaq;

Consul;

Electrolux;

LG;

Midea;

Mueller;

Panasonic;

Suggar;

Wanke.





Como você viu, são marcas consolidadas no mercado e que oferecem opções de máquinas de lavar e secar, de 10kg e 12kg.





Lavadoras de roupas em promoção na Black Friday





O Shop Outlet é um e-commerce de produtos com pequenas avarias e reembalados, ou seja, que foi devolvido por outro cliente e/ou teve a embalagem original danificada durante o processo de distribuição. Porém, estão em bom estado de funcionamento.





Você compra pelo site e recebe em casa, com direito à devolução, em caso de arrependimento, e com os seus dados protegidos durante a compra.





Além disso, o Shop Outlet é referência em linha branca. Um dos produtos mais procurados do e-commerce nesta data é a lavadora de roupa. Na Black Friday, há opções com grandes descontos no site. Confira a seguir as opções que estão atraindo os consumidores.





Lavadora de roupa Midea 11kg

Uma das lavadoras mais queridinhas das donas de casa, a Lavadora De Roupa Midea Lfa11x2 Storm Wash Inverter Tambor 4d 11kg Grafite está de R$ 3.499,00 por R$ 1.899,00, um desconto de 45%. O valor também pode ser parcelado em 12 vezes.

Lavadora de roupa Midea Storm Wash 11kg





Com um desconto de 31%, a Lavadora De Roupas Storm Wash Midea 11kg Inverter Tambor 4d Lfa11p1 sai de R$ 2.790,00 por R$ 1.899,00. O pagamento também pode ser parcelado em 12 x de R$ 185,80.

Lava e Seca LG 11Kg





Com 28% off, você pode levar a Lava e Seca LG Vivace VC4 com Inteligência Artificial AI DD™ CV5011TS4 Aço Escovado 11Kg por apenas R$ 2.990,00. O valor pode ser parcelado em até 12x de R$ 292,54.

Lava e Seca Smart LG 11Kg





De R$ 3.990,00 por R$ 2.590,00, com desconto de 35%, uma das Lava e Seca mais amadas do país, a Lava e Seca Smart LG VC5 11Kg Branca Motor Inverter CV3011WG4A tem um dos preços mais baixos do mercado no Shop Outlet. O pagamento também pode ser feito em 12x de R$ 253,41.

Todos os produtos podem ser divididos em até 12 vezes e, além dos descontos imperdíveis da Black Friday, quem compra no pix ganha mais 5% de desconto!





Shop Outlet é confiável?





O Shop Outlet permite a compra de grandes marcas com proteção de dados e garantia de entrega. O site conta com uma Política de Troca e Devolução íntegra e que é embasada na credibilidade da parceria entre o Grupo Diários Associados e a Engage Eletro.





Para se ter uma ideia, as trocas e devoluções seguem o Código de Defesa do Consumidor. No caso de compras on-line, os produtos possuem garantia de 180 dias, e o consumidor tem 7 dias para a devolução para a loja, caso não tenha atendido às suas necessidades. Porém, o prazo pode se estender para 30 dias (em caso de defeitos não informados) ou 90 dias (em caso de mau funcionamento).





Aproveite outras ofertas





