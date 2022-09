Renove sua cozinha: 4 opções de fogões com até 46% de desconto

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Freepik)



Seja para quem vai se mudar ou para reformar a casa, um dos eletrodomésticos aos quais se deve ter maior atenção é, inevitavelmente, o fogão . Isso porque, sem um aparelho de qualidade, fica impossível preparar os alimentos do dia a dia, atrapalhando o funcionamento equilibrado da rotina.





Sendo assim, na hora de escolher o fogão certo, é ideal que você pense não só na quantidade de bocas necessárias, mas também na marca, no tipo de aparelho e no preço que está disposto a pagar por ele. Para te ajudar, separamos, abaixo, 4 opções incríveis com até 46% de desconto para você adquirir o seu agora mesmo. Confira!





Confira 4 fogões com ótimos preços para você comprar agora





Para comprar seu fogão com o melhor preço, não há dúvidas: o melhor lugar é o Shop Outlet, que está com um saldão especial de fogões com até 46% de desconto e mais 5% off caso a compra seja feita via Pix.

Confira alguns dos melhores modelos para sua cozinha:





1) Fogão de piso Cook Suggar FGV500BR 5 bocas (36% de desconto)

(foto: Divulgação/ Shop Outlet)

De R$ 1.229 por R$ 789. Com design super moderno, o Com design super moderno, o fogão de piso Cook Suggar FGV500BR conta com mesa de vidro temperado, trempes individuais de aço esmaltado, acendimento automático, forno de 90 litros Easy Clean com temperatura de 180°C a 280°C e luz interna, dobradiças italianas e grade fixa.





2) Fogão Dako Glass de Embutir 5 bocas com mesa de vidro (36% de desconto)

(foto: Divulgação/ Shop Outlet)

De R$ 2.079 por R$ 1.339. Perfeito para sua cozinha planejada, o . Perfeito para sua cozinha planejada, o Dako Glass de embutir possui um design inovador, com mesa de vidro temperado e trempes de ferro fundido. Além disso, ele conta com 5 queimadores potentes e um forno de 119,5 litros.





3) Fogão a gás de embutir Venax Gaudi Prisma Vitreo 4Q GLP (42% de desconto)

(foto: Divulgação/ Shop Outlet)

De R$ 999 por R$ 579. O . O fogão de embutir Gaudi Prisma Venax é um dos mais econômicos da lista. Possui acendimento automático, 4 bocas (sendo uma grande e três médias), botões removíveis, luz no forno, duas prateleiras auto deslizantes no forno, porta removível de vidro duplo e cinco temperaturas de 180°C até 290°C.





4) Fogão Cook Suggar FGV500PT 5 bocas Bivolt (46% de desconto)

(foto: Divulgação/ Shop Outlet)

De R$ 899 por R$ 488. Com design moderno, o Com design moderno, o fogão Cook Suggar FGV500PT possui 5 bocas, mesa de vidro temperado, acendimento automático, forno de 90 litros com luz e função Easy Clean, válvula de segurança, dobradiças italianas e temperatura de 180°C a 280°C.

Shop Outlet: o melhor lugar para comprar seu fogão





Você se convenceu de que precisa de um fogão de qualidade e ficou interessado em alguma das opções acima? Todas elas estão no Shop Outlet , e-commerce com preços imperdíveis, grande variedade de modelos e marcas, facilidade de pagamento e muita segurança na hora da compra.

Vale lembrar que todas as informações pessoais de clientes e visitantes que acessam o site são tratadas em concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Facilidade na hora de comprar

Além de trabalhar com os principais intermediadores do mercado, como boleto e cartões bandeiras Visa, Elo, Mastercard, Maestro e American Express (podendo dividir em até 10x no Mercado Pago), o Shop Outlet agora trabalha com o Pix, que dá desconto de 5% nas compras. É muita facilidade para você comprar o que precisa!