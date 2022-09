4 dicas para limpar seu ventilador de forma rápida e sem bagunça

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

o acúmulo de poeira também pode causar ou piorar doenças respiratórias, pois o ar sujo é ejetado ao ambiente e, consequentemente, é inalado pelas pessoas que ali estão. Ninguém merece um ventilador todo empoeirado, certo? Além de ser ruim para o funcionamento e para o desempenho do aparelho.





Sendo assim, é muito importante que, frequentemente, os ventiladores da sua casa sejam limpos da forma correta. A seguir, você vai descobrir como fazer essa limpeza e, caso seu aparelho esteja muito danificado, vai conferir uma ótima opção com 15% de desconto para comprar agora. Vamos lá?





Confira 4 dicas básicas para limpar a poeira do seu ventilador





Quer deixar seu ventilador com cara de novo? Então confira 4 dicas simples para fazê-lo brilhar novamente:





1) Abra o ventilador





Os modelos de ventilador de mesa, de coluna e de parede possuem grades de fácil remoção. Assim, você consegue ter acesso às hélices, alcançando melhor cada cantinho do aparelho.





Para abrir seu ventilador da maneira correta, o ideal é consultar o manual de instruções. Mas antes de qualquer coisa, desligue-o da tomada para evitar choques e curtos-circuitos.





2) Use pano úmido e esponja





A principal forma de limpar o ventilador é usando um pano úmido e sabão neutro. Para isso, desligue o aparelho, retire as grades e passe o pano por todo o equipamento para remoção da sujeira. Não se esqueça de nenhum cantinho, ok?





3) Utilize aspirador de pó





No caso do motor do ventilador, o ideal é usar um aspirador de pó ou uma escova seca com cerdas macias, já que líquidos podem danificar os componentes ali existentes.





4) Tire as gorduras





Para remover gorduras, coloque as grades do ventilador de molho na água com detergente ou no vinagre. Mas fique de olho para não estragar o material do aparelho, ok?





Pensando melhor, não é melhor trocar seu aparelho?





Se você fez todos os procedimentos acima e o ventilador continua meia-boca, velho ou até mesmo com algum defeito, que tal pensar em comprar um aparelho novo?





Nesse caso, vale muito a pena adquirir um ventilador novo e barato , já que esse tipo de produto não é caro e, navegando pela internet, fica fácil encontrar boas opções. É o caso do Shop Outlet, que vende mercadorias de qualidade com ótimos descontos para você poder dar um “up” na sua casa sem gastar muito.





Confira esta ótima opção da Arno com 15% de desconto:





Ventilador Arno VF42 Turbo Force VE3200B1





ventilador de mesa Arno Turbo Force VF42 é perfeito para quem procura força e silêncio em um mesmo aparelho. Ele possui 6 pás, inclinação acionada por um botão, grades aerodinâmicas e uma oscilação horizontal de 80 graus. Além disso, ele conta com a Power Zone, uma área concentrada que garante o máximo de vento direcionado, e a função Eco Fresh, que economiza até 20% de energia.

(foto: Divulgação/ Shop Outlet)





