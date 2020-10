Hermes Pardini lança projeto de relacionamento com pessoas 60+

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O cenário improvável de 2020 trouxe grandes desafios, especialmente a grupos específicos, como os idosos. Por isso, o programa de relacionamento da rede de laboratórios, Meu Vizinho, vai direcionar sua energia e dedicação a aprender e se conectar com as pessoas 60+. Essa iniciativa recebeu o nome de Viva Sua Idade.





A adaptação a uma nova realidade teve como principal protocolo o distanciamento social e essa situação despertou um olhar mais atento às necessidades desse grupo, que hoje representa mais de 15% da população brasileira, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Foi dentro desse cenário da pandemia que o Hermes Pardini retomou a aproximação com os idosos por meio das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).





Em maio, foi produzida uma edição de um caderno de colorir direcionado a 40 ILPIs, via Movimento Gentileza. Essa conexão despertou a atenção da companhia, que agora sintetiza a integração do jeito do Hermes Pardini se relacionar com os idosos por meio do Viva Sua Idade.





Programação Gratuita





Um dos braços do Meu Vizinho Pardini é o Festival Cultural, realizado desde 2016 via Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agora, em 2020, o formato em praças foi adaptado para lives, com previsão de quatro edições.





A primeira delas, já direcionada ao olhar Viva sua Idade, será no dia 10 de outubro, sábado, às 17h, no canal do Hermes Pardini no YouTube , com show da Orquestra Anos Dourados, direto do Automóvel Clube de Belo Horizonte.





Em grande estilo, a apresentação vai trazer um repertório diverso, com clássicos da música nacional e internacional, ideais para curtir sozinho, a dois, ou com amigos, em casa, claro!





Essa iniciativa, a primeira das quatro edições do Festival, vem para promover uma conexão coletiva com a terceira idade, levando um baile a todos que queiram curtir uma boa música, com alegria e leveza, dentro de casa.





Entre 2016 e 2018, foram 20 edições do Festival, reunindo mais de 50 mil pessoas em praças de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Lagoa Santa, Sete Lagoas e Santa Luzia.





Com espetáculos de teatro, circo, dança e música instrumental, além de atrações turísticas locais, feiras de alimentos típicos da região e artesanato, os eventos promoveram também o cuidado com a saúde e o bem-estar.





Relacionamento com comunidades





Há cinco anos nasceu o projeto Meu Vizinho Pardini para fortalecer o relacionamento entre as equipes de atendimento das unidades do laboratório com a vizinhança de cada região. Levando atenção, conversa e afeto, novas conexões entre os diferentes grupos se construíram, tornando essa rede de relacionamento entre vizinhos cada vez maior.





Desde então, o Hermes Pardini mobilizou ações informativas, palestras, bate-papos e visitas em escolas, empresas, associações, órgãos públicos, igrejas, asilos nas regiões onde estão suas unidades de atendimento aos clientes. Olhando para cada público com cuidado e gentileza e compartilhando informações seguras, o Meu Vizinho ganhou força e representatividade enquanto ação de relacionamento e de conexão hiperlocal.





O Festival Meu Vizinho Pardini é apresentado pelo Ministério do Turismo e Hermes Pardini, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Um projeto Árvore, realizado pelo Hermes Pardini, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.





SERVIÇO



Festival Meu Vizinho 2020

1ª edição online do evento conta com quatro lives na programação voltadas ao público 60+, sempre transmitidas no canal do Hermes Pardini no YouTube

Data: 10 de outubro, sábado

Show com: Orquestra Anos Dourados | 17h

Local: Direto do Automóvel Clube de Belo Horizonte, grupo de músicos apresenta repertório que passa pelos sucessos da década de 1970 e Jovem Guarda, além de sucessos dos dias atuais.

