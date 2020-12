Telepatologia: conheça a inovação na medicina diagnóstica

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Grupo Pardini, um dos maiores de Medicina Diagnóstica e Personalizada do país, sempre preocupado em oferecer o que há de mais novo e eficaz no setor, acaba de lançar, através da Diagnóstika – uma das empresas do Grupo com expertise em Anatomia Patológica, uma rede de conexão entre patologistas de múltiplas especialidades, competências e experiência.





Ancorado na tecnologia, o projeto inovador vai encurtar a distância entre especialistas espalhados por todo o Brasil com o objetivo de democratizar o acesso ao diagnóstico especializado em anatomia patológica através da patologia digital.





Como protagonistas no cuidado com a saúde da população, os patologias analisam exames de alta complexidade. Eles são responsáveis por encontrar diagnósticos de várias doenças e identificar tratamentos mais adequados para os pacientes. Entre as funções desses especialistas estão o diagnóstico dos diversos tipos de câncer.





Astro vai conectar os especialistas espalhados pelo território nacional para democratizar o acesso ao diagnóstico especializado em anatomia patológica por meio do uso da patologia digital e da expertise em logística do Grupo. A implementação do Astro pode beneficiar centenas de laboratórios de anatomia patológica em todo o Brasil.





A iniciativa é mais uma entre as várias que destacam o compromisso do Grupo Pardini com os avanços da medicina e o acesso à saúde para todos. Entre elas, estão o telediagnóstico e a teleconsulta.





“O Astro é mais um projeto do Grupo Pardini nesse ano desafiador, que tem tudo a ver com o nosso propósito de oferecer tecnologia em saúde para quem precisar e onde estiver” afirmou o vice-presidente da companhia, Alessandro Ferreira.





Avanços na Anatomia Patológica





A Anatomia Patológica, bem como a Medicina Personalizada são unidades de negócio estratégicas para o Grupo Pardini, pela importância para o desenvolvimento do setor de medicina diagnóstica no mundo.





“As duas precisam caminhar juntas. A Anatomia Patológica é a porta de entrada para a Medicina Personalizada. Esta última é imprescindível para a prevenção de cânceres e tratamentos oncológicos, por exemplo”, explicou Alessandro. Segundo o executivo, ao incorporar inovações nas duas áreas, a companhia busca excelência dos procedimentos relacionados à patologia cirúrgica para os quatro cantos do Brasil.





De acordo com Alessandro Ferreira, A Rede Astro também acelerará conhecimentos e promoverá troca de experiências entre os patologistas. “Nosso projeto tem como premissa o foco no paciente e a tecnologia como grande aliada para construir uma rede colaborativa e construtiva.





A Diagnóstika – com expertise de mais de 30 anos equivalente aos maiores centros de Patologia Cirúrgica do mundo será a agente de conexão e facilitação desse processo.





“A inovação está no DNA do Grupo Pardini e das empresas que integram a companhia. A Diagnóstika sente-se preparada para romper as fronteiras de sua atuação e contribuir para o fortalecimento da patologia no país”, acrescentou o vice-presidente.





Cada uma dessas imagens são lâminas que trazem cores, formas e partes do corpo de alguma pessoa. Essas imagens carregam beleza estética, mas acima de tudo histórias. Por trás de gravuras abstratas, o médico patologista analisa qualquer parte do corpo humano para encontrar um diagnóstico preciso. (foto: Divulgação/Hermes Pardini)









Saiba quais são as vantagens para a cadeia de saúde





Agilidade

Nova prática de colaboração utilizará a tecnologia como aliada para encurtar distâncias geográficas, dinamizar o processo diagnóstico e permitir ao patologista focar em sua especialidade de excelência.





Democratização

Acesso ao diagnóstico especializado na área de anatomia à pacientes de qualquer região do país, dos grandes centros urbanos aos pequenos municípios do interior dos Estados.





Logística

Transporte adequado de amostras para realização de exames de altíssima especialização provenientes de qualquer parte do país, por meio do serviço de apoio laboratorial do grupo





Acurácia

Troca entre profissionais especializados em diferentes áreas garantem assertividade ao diagnóstico, além de possibilitar uma segunda opinião médica para casos mais complexos.





Produtividade

Com ampliação da demanda, a rede Astro gera um maior volume de exames para os profissionais especialistas que dela participam.





Competência

A rede agrega profissionais em suas áreas de atuação, permitindo aos médicos fazer parte da maior e mais completa rede de patologia do país.





Inovação

Principais novidades tecnológicas do setor como a tele patologia e a inteligência artificial.









Patologistas – Mestres na Arte da Descoberta





Ainda neste ano, o Grupo lançou a websérie Mestres na Arte da Descoberta, cujo conceito estabeleceu uma conexão entre a beleza estética das lâminas, a arte de decifrar os sinais do corpo e o diagnóstico clínico de doenças. As lâminas trazem cores, formas, partes do corpo de alguma pessoa.





Essas imagens carregam beleza estética, mas acima de tudo histórias. Por trás de gravuras abstratas, o médico patologista analisa qualquer parte do corpo humano para encontrar um diagnóstico preciso. Mestre na arte da descoberta, eles investigam, de forma individual, as amostras biológicas, que chegam aos laboratórios para análises.





Com muito conhecimento técnico e sensibilidade, sob as lentes de um microscópio ou agora digitalmente, e por meio de procedimentos diversos, os patologistas decifram cores, formas e tamanhos, investigam genes, proteínas, células e tecidos do corpo humano para chegar ao diagnóstico dos pacientes.





Eles têm um olhar sensível e descobrem o que é essencial para um diagnóstico definitivo e fundamental para o tratamento específico de cada paciente e para a continuidade de milhões de vidas. Os vídeos contaram com cenas do cotidiano profissional de patologistas reais, para mostrar o que está por trás de suas pesquisas e como trabalham.









Sobre o Grupo Pardini





Com mais de 60 anos, o Pardini é um dos maiores players de Medicina Diagnóstica e Preventiva do Brasil. O grupo tem investido fortemente na ampliação e na especialização da sua capacidade técnica, produtiva e científica, com os propósitos de democratizar o acesso aos exames mais complexos e promover bem-estar e saúde dos brasileiros.





Além das 124 unidades próprias (76 em Minas Gerais, 5 em São Paulo, 13 no Rio de Janeiro e 30 em Goiânia), oferece o serviço de Apoio Laboratorial para cerca de 6 mil clientes (laboratórios, clínicas e hospitais) em todo o país, localizados em 1.900 cidades.

Toda essa estrutura permite oferecer mais de 8 mil tipos de exames e a expertise nas áreas de análises clínicas, diagnóstico por imagem, genética molecular, testes oncológicos de alta complexidade, medicina nuclear, medicina personalizada e patologia cirúrgica. É pioneiro na montagem da maior planta produtiva de automação laboratorial da América Latina.