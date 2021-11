Diagnóstico precoce é decisivo para o tratamento do câncer de próstata

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos (foto: Getty Images)



Com o número de câncer de próstata em alta, este Novembro Azul chega com alerta aos cuidados com a saúde masculina no combate a essa doença - é o tumor mais incidente no público masculino, após o câncer de pele. Isso significa que representa o maior número de casos entre homens.





Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), a estimativa atual é de 6.420 novos casos em Minas Gerais e 1270 em Belo Horizonte. A notícia boa é que com os avanços diagnósticos é possível traçar uma estratégia de prevenção e combate à doença, de forma a encontrar um tumor em fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento bem sucedido.





Mais do que qualquer outro tipo, o câncer de próstata é considerado um câncer da terceira idade, já que cerca de 75% dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. Se levarmos em conta o aumento na expectativa de vida e consequente envelhecimento da população, o risco torna-se ainda maior. Outros fatores de risco que servem de alerta são histórico familiar, obesidade, raça negra e sedentarismo.

Homens precisam buscar atendimento médico com periodicidade





De acordo com o urologista do Hermes Pardini, Pedro Paixão, o mais importante da campanha Novembro Azul é conscientizar os homens sobre o cuidado com a saúde de forma geral, o ano todo.





“Aproveitamos a oportunidade para quebrar tabus e reforçar a importância da prevenção. Sabemos que os homens cuidam menos da saúde do que as mulheres. Existe um dado assustador que diz que 50% dos homens da faixa etária de 50 anos não se consultaram com urologista ainda. Durante uma consulta urológica, o médico pode encaminhar o paciente para um clínico, geriatra, cardiologista ou qualquer outra especialidade. Os homens precisam buscar atendimento médico, e com periodicidade”, reforçou o médico.





Na consulta urológica, o médico avalia a saúde do homem no geral, dos hábitos urinários, da atividade sexual, além do exame de toque retal para avaliar a próstata e solicita o exame de sangue PSA (antígeno prostático específico). Caso o urologista identifique a próstata aumentada e o resultado do PSA dê alterado, o médico recorre a um arsenal de exames que podem ser realizados para investigação.





“Se houver suspeita de câncer de próstata, pedimos o PHI - Índice de Saúde da Próstata, o ultrassom pélvico e a ressonância multiparamétrica. Após a análise desses, é a biópsia prostática que vai fechar o diagnóstico, ou não”, explicou o urologista Pedro Paixão.





Segundo Pedro Paixão, muitos pacientes fazem os exames de rastreio por dois ou três anos seguidos e, ao verem que está tudo bem, param de se consultar e de fazer exames periodicamente.

Com isso, pode surgir um câncer que logo, só será diagnosticado anos depois, em estágio mais avançado”, explicou o urologista. Para ele, prevenção é isso, fazer o acompanhamento médico necessário e, claro, boa alimentação, prática de atividade física e outros hábitos de vida saudáveis.





Apesar de mais comum nos idosos, homens de todas as idades devem ficar atentos aos fatores de risco pessoais e conversar com o seu médico para a realização de exames que permitam a detecção precoce da doença. "O câncer de próstata, quando descoberto no início, tem uma alta taxa de cura, mais de 90%. Por isso, a importância da realização das consultas preventivas.

Hermes Pardini conta com atendimento urológico e realiza exames preventivos





A detecção precoce pode ser feita por meio da investigação com exames clínicos, laboratoriais, endoscópicos ou radiológicos, de pessoas com sinais e sintomas sugestivos da doença (diagnóstico precoce), ou de pessoas sem sinais ou sintomas (rastreamento), mas pertencentes a grupos com maior chance de ter a doença.





Homens buscam laboratório para deixar seus exames em dia (foto: Beto Staino/Hermes Pardini)





Estudos apontam que a incidência e a mortalidade por câncer vêm aumentando no mundo, em parte pelo envelhecimento da população, pelo crescimento populacional, como também pela mudança na distribuição e na prevalência dos fatores de risco de câncer.





O diagnóstico precoce pode ajudar a mudar essa realidade e diminuir os números de mortalidade. Por isso, a frequente ida ao médico é recomendada, especialmente em caso de qualquer dúvida, suspeita, desconforto e percepção de alteração ou sintomas.





Os belo-horizontinos podem contar com o apoio do Hermes Pardini para cuidar da saúde. Para consultar a disponibilidade do serviço de consulta urológica, exames e unidade mais próxima, basta entrar em contato pelo número, que também é WhatsApp: (31) 3228-6200.