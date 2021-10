Inscrições abertas para premiação que valoriza atitudes de gentileza

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Pode participar do prêmio qualquer pessoa que promova atos de gentileza (foto: Freepik)



A necessidade de incorporar na sociedade ações de gentileza e de empatia é um desafio diante das pressões do mundo contemporâneo. Mas, com olhar atento, é possível perceber várias iniciativas que endossam a proposta de construção de um mundo mais solidário e humano.





Muitas vezes elas não estão longe dos olhos de quem quer enxergá-las ou reconhecê-las como fundamentais no cuidado com o outro. Num raio pequeno de distância pode estar a vizinha que dedica horas cuidando de uma horta comunitária em que pessoas que precisam possam usufruir gratuitamente, ou um senhor que despretensiosamente distribui amor em forma de mudas de plantas medicinais ou decorativas. Há muita gente, sim, que encontra tempo e prazer para perpetuar atos de gentileza por onde passa.





Grupo Pardini em projetos sociais transformadores. Em um contexto que pede cada vez mais empatia e generosidade, por que não apresentar esse universo de gentilezas, com pessoas que garantem tantos sorrisos e bem-estar? O Prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária vem para reconhecer ideias e ações, estimular outras boas atitudes e reforçar a confiança doem projetos sociais transformadores.





Para lembrar, mais do que nunca, que o bem contagia, pode participar do prêmio qualquer pessoa que promova atos de gentileza e tenha transformado a vida das pessoas ao seu redor . Nesta primeira edição do prêmio, as inscrições estão abertas até o próximo dia 15 de outubro. Não é necessário que o dono da iniciativa se inscreva. Ele pode ser indicado por uma pessoa que conheceu sua atitude e gostaria de divulgá-la para outros públicos.





O prêmio contempla duas categorias: pessoa física ou grupo de pessoas, e organizações formalmente constituídas. Os dez projetos selecionados, cinco de cada categoria, com melhor pontuação – que será distribuída por uma comissão formada por representantes da sociedade civil –, irão para votação popular.





As três iniciativas que oferecem bem-estar para sua comunidade (rua, bairro ou região) mais votadas em cada categoria serão premiadas em dinheiro. As premiações serão de R$ 3 mil reais, R$ 2 mil reais e R$ 1 mil reais para os primeiros, segundos e terceiros lugares, respectivamente. Todos os detalhes sobre inscrição, regulamento e premiação podem ser conferidas no site





As inscrições devem ser feitas no site hermespardini.com.br/premio-meu-vizinho (foto: Reprodução)





Como integrar as pessoas dentro de um mesmo propósito de bem-estar e de cuidado?





O olhar que compartilha experiências, gerando cuidado e relacionamento com a vizinhança, já existe no Hermes Pardini desde 2015, a partir da criação do programa Meu Vizinho Pardini . O programa nasceu e ganhou vida com a gentileza dos colaboradores das unidades do Hermes Pardini com as comunidades dos entornos.





De acordo com o vice-presidente do Grupo Pardini, Alessandro Ferreira , o relacionamento com a vizinhança é uma premissa que há quase seis anos vem trazendo resultados positivos e transformadores. “Estruturamos uma grande rede de relacionamento com os nossos vizinhos. Uma visita, uma ligação, uma mensagem para conectar uma rede hiperlocal de serviços e pessoas. Agora são pessoas que se conhecem e sabem que podem confiar umas nas outras. Afinal, uma vida comunitária ativa fortalece os laços e ajuda a resistir às crises”, defende o executivo.





Essa rede do bem, que envolve os mais diversos colaboradores das unidades, foi às ruas conhecer as demandas da vizinhança e trocar experiências , fontes de aprendizados, melhorias e ampliação de serviços. Visitas em escolas, igrejas, academias, empresas, associações comunitárias, lares de idosos, órgãos públicos abriram caminho para as palestras em igrejas, tardes musicais nos lares de idosos, bate-papo na Sipat das empresas, quizz nas gincanas das escolas e várias outras ações que se ampliam a cada dia.





“Como uma empresa de Medicina Diagnóstica, que oferece infraestrutura em saúde, sabemos que precisamos entregar mais do que resultados de exames. Com o Meu Vizinho Pardini levamos também o cuidado, o bem-estar, o apoio e a confiança, para que as pessoas vivam melhor e saibam que têm com quem contar”, explica Alessandro Ferreira.





Com o projeto, os colaboradores das unidades do Hermes Pardini se unem e passam a fazer parte da comunidade onde o laboratório atua. E a comunidade é convidada a enxergar, na unidade de atendimento do Pardini, um ponto vivo de apoio e promoção da saúde no bairro. Tem sido assim nas regiões onde o Hermes Pardini mantém unidades de atendimento ao cliente em Minas desde 2015, em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Ibirite%u0301, Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano, Sabara%u0301, Caete%u0301, Nova Lima e Ribeira%u0303o das Neves. E esse mesmo espírito impulsiona, agora, a criação do Prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária, em parceria com a Rádio Itatiaia e o Movimento Gentileza.





Cronograma da premiação Prêmio Meu Vizinho Pardini de Gentileza Comunitária

5/10 até 15/10: inscrições

11 a 26/10: triagem das iniciativas

26 a 29/10: seleção pela comissão

15/11: divulgação dos finalistas

16 a 24/11: votação popular

1/12: premiação