Mineirão e Hermes Pardini buscam a segurança do público no estádio

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

(foto: Arquivo pessoal - Felipe Abras)



Visando a retomada segura dos torcedores ao estádio, o Mineirão e o Hermes Pardini - referência em medicina diagnóstica no Brasil - jogam juntos de novo para buscar o cumprimento dos protocolos sanitários e reforçar os cuidados de saúde e prevenção à Covid-19.





gratuidade para fazer o teste antígeno - um dos tipos exigidos. O outro exame é o RT – PCR. Ambos são para detecção do coronavírus, de acordo com o protocolo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Para entrar no Mineirão, é preciso apresentar o resultado impresso e negativo dos testes para diagnóstico da Covid-19, realizados até 72 horas antes da partida. A testagem teve início neste domingo (26), quando o laboratório ofereceu um horário especial de funcionamento para atender os torcedores. Os torcedores que adquirirem os ingressos no site do Mineirão terão- um dos tipos exigidos. O outro exame é o RT – PCR. Ambos são para detecção do coronavírus, de acordo com o protocolo estabelecido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Para entrar no Mineirão, é preciso apresentar o resultado impresso e negativo dos testes para diagnóstico da Covid-19, realizados até 72 horas antes da partida. A testagem teve início neste domingo (26), quando o laboratório ofereceu um horário especial de funcionamento para atender os torcedores.





Os exames devem ser realizados, exclusivamente nas unidades Aimorés (Rua Aimorés, 66), das 6h às 18h; Venda Nova (Avenida Vilarinho, 1101), das 6h às 14h; Contagem (Avenida Bernardo Monteiro, 65), das 6h às 14h e Barreiro (Avenida Sinfrônio Brochado, 115), das 6h às 14h. Informações pelo www.hermespardini.com.br . Durante a semana os exames podem ser realizados em qualquer unidade Hermes Pardini.





(foto: Arquivo pessoal)





Com a obrigatoriedade de apresentação de testagem negativa para acessar as dependências do estádio, o laboratório disponibiliza os mesmos exames com desconto especial para os torcedores que comprarem os ingressos com o Clube Atlético Mineiro.





Os torcedores precisam apresentar o ingresso nominal (físico ou online) e documentos de identificação em qualquer unidade da rede na região metropolitana de Belo Horizonte, 72 (setenta e duas) horas antes do jogo.





O resultado do exame antígeno é liberado após 1 hora da realização do exame , já o RT-PCR é liberado no dia seguinte da coleta. Ambos são realizados com swab de nasofaringe, que é o teste do cotonete. Quem quiser ainda mais comodidade, pode solicitar o exame RT – PCR para diagnóstico da Covid-19 em casa . Neste caso, é preciso agendar pelo telefone ou WhatsApp (31) 3228-6200.





A gestão da saúde, dos protocolos sanitários em todo o estádio e o treinamento das equipes que vão trabalhar nos jogos serão conduzidas pelo Hermes Pardini. O laboratório também será responsável pelas mensagens educativas para orientar o público quanto ao distanciamento, máscaras e uso de álcool. Também estão disponíveis sinalizadores educativos e itens de segurança como dispenser com álcool em gel e marcadores de distanciamento.





Sobre o Mineirão





Com 55 anos de história, o Mineirão é um dos maiores estádios de futebol do país. Administrado pela Minas Arena, uma sociedade de propósito específico criada por meio de uma parceria público-privada (PPP) com o Governo de Minas, o estádio é palco de eventos e conquistas esportivas.





Sobre o Grupo Pardini





Com mais de 60 anos de atuação integrada à cadeia da saúde do país, o laboratório é o maior player de infraestrutura diagnóstica do Brasil. Foi fundado em Belo Horizonte (MG), onde tem 77 unidades e é líder absoluto de mercado e gera acesso à medicina diagnóstica em todo o território nacional por meio das suas 148 unidades próprias e mais de 6 mil laboratórios parceiros.