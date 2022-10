Simuladão Enem 2022: acesse o gabarito e acompanhe a correção ao vivo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

No último domingo, 23 de outubro, aconteceu o segundo dia do Simuladão Enem 2022 promovido pelo jornal Estado de Minas em parceria com o Determinante Pré-vestibular. Quase 3 mil estudantes de todo o país participaram das provas, que ocorreram nos dias 16 e 23 de outubro.





As provas foram realizadas em dois modelos: presencial e on-line, sendo que 2.493 estudantes realizaram a prova de maneira on-line, e outros 400 de forma presencial, na sede do Determinante Pré-Vestibular, em Belo Horizonte.





A expectativa das notas é alta e, para quem está curioso, o gabarito do primeiro dia já está disponível no site oficial . Já o gabarito do segundo dia será disponibilizado no mesmo site nesta quarta-feira, 26 de outubro.





Correção ao vivo





O Simuladão contou com 180 questões com nível de dificuldade e estrutura muito semelhante às já conhecidas nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, que puderam ser respondidas por meio da plataforma on-line ou de forma presencial.





Além da disponibilização do gabarito, o Determinante vai realizar a correção ao vivo das 180 questões do simulado, por meio de transmissão no YouTube. A live acontece no dia 29 de outubro, sábado, às 9 horas da manhã e conta com a participação de professores especializados no Enem. Participe da correção ao vivo





A transmissão também ficará disponível no canal do YouTube do Determinante e pode ser acessada a qualquer momento para auxiliar nos estudos para o exame oficial.





Premiação para os destaques na prova presencial





O Determinante Pré-vestibular juntamente com o jornal Estado de Minas vai premiar os alunos destaques que obtiveram as melhores notas pela metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item). A premiação será dia 3 de novembro, e os prêmios serão:

1º lugar : caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água;

: caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água; 2º lugar : fone de ouvido JBL Bluetooth;

: fone de ouvido JBL Bluetooth; 3º lugar: mini caixa de som Bluetooth JBL.





Aproveite a oportunidade