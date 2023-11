Enem 2023: confira resultados do primeiro dia em podcast ao vivo

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Faltam poucos dias para a chegada do Enem 2023 e a expectativa é alta. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece entre os dias 5 e 12 de novembro deste ano e os estudantes já estão nos preparativos finais para alcançar as melhores notas na prova.

E uma das maiores expectativas dos candidatos é saber as respostas corretas logo após a finalização do exame. Sendo assim, para debater de forma especializada sobre as questões mais polêmicas da edição de 2023, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular, instituição que oferece cursos preparatórios e é uma das maiores e melhores em resultados de vestibular em Belo Horizonte, estará ao vivo no dia 5 de novembro em um podcast apresentado por profissionais multidisciplinares que fazem parte da equipe.

Confira a seguir quando acontecerá o podcast e fique atento para participar do evento e conferir suas notas em tempo real.

Determinante e Estado de Minas juntos na divulgação de resultados do Enem 2023

Pela primeira vez, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular, em parceria com o Estado de Minas, o SOMOS Educação e o Fibonacci Educação, promove o debate sobre os gabaritos extraoficiais das provas impressas do Enem 2023, realizado nos dias 5 e 12 de novembro.

Para que isso possa acontecer, professores do Determinante Colégio e Pré-Vestibular se inscrevem para o Enem e realizam as provas como qualquer outro candidato. Após finalizarem, se reúnem com a equipe do Colégio e debatem as questões, chegando no consenso da resposta correta.

Podcast divulgará os resultados do primeiro dia de Enem

O debate entre professores e equipe do Determinante Colégio e Pré-Vestibular acontecerá após o primeiro dia de provas do Enem numa live em formato de podcast intitulada “PodDet: Gabarito Extraoficial do 1º Dia de Enem 2023”.

Nesse debate, que será gravado entre 19h e 21h do dia 5 de novembro no Estúdio 767, na região da Savassi, em Belo Horizonte, a equipe multidisciplinar do Determinante discutirá ao vivo as questões mais difíceis e polêmicas do primeiro dia de provas com a ajuda dos alunos, que poderão participar em tempo real. A live poderá ser acompanhada diretamente no YouTube.

Vale lembrar que os resultados completos do Enem 2023 serão publicados nas páginas do Determinante Colégio e Pré-Vestibular, da SOMOS Educação e do Fibonacci Educação.

Enem 2023: fique de olho nas informações gerais

Em 2023, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) completa 25 anos de aplicação. Se for fazer as provas este ano, fique atento(a) às informações abaixo.

Dias de prova

Desde o Enem 2017, o exame é realizado em dois domingos consecutivos, em vez de dois dias seguidos (sábado e domingo), o que permite que os candidatos tenham mais tempo de descanso entre as provas. Neste ano, os estudantes farão as provas nos dias 5 e 12 de novembro.

Documentos necessários

Candidatos devem levar um documento de identificação original, oficial e com foto, uma caneta esferográfica preta fabricada em material transparente, o cartão de confirmação de inscrição e uma declaração de comparecimento impressa (caso necessário).

Cadernos de questões

Existem cinco tipos de provas do Enem em 2023, cada uma com uma cor diferente: amarelo, azul, cinza, branco e rosa. As questões são as mesmas em todos os cadernos, apenas a ordem varia. Dica: confira seu nome no caderno antes de assinar.

Conteúdo das provas

No primeiro domingo (05/11), os candidatos respondem às questões de Ciências Humanas e Suas Tecnologias, Linguagens, Códigos e Suas Tecnologias, e fazem a Redação. No segundo domingo (12/11), as provas são de Matemática, Códigos e Suas Tecnologias e Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Cada disciplina tem 45 questões.

Duração

No primeiro domingo (05/11), os candidatos têm cinco horas e meia para completar as provas, incluindo a redação. No segundo domingo (12/11), a duração é de cinco horas.

Horários importantes

12h: abertura dos portões

13h: fechamento dos portões

13h às 13h30: procedimentos de segurança na sala de prova

13h30: início das provas

19h: término das provas no primeiro domingo

18h30: Término das provas no segundo domingo

Gabarito

O gabarito oficial do Enem é divulgado no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) cerca de uma semana após a realização do exame.

Determinante: há 10 anos preparando estudantes para o Enem

Com uma década de história, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular é uma instituição de alto desempenho que nasceu com a missão de transmitir conhecimento aos alunos, alinhando foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, para que consigam ingressar nas melhores universidades do país.

A empresa sabe que estudar em uma universidade reconhecida e de qualidade é uma conquista de grande importância para seus alunos. É por isso que ela entrega uma didática única e voltada ao desenvolvimento pessoal e acadêmico, turmas reduzidas, um corpo docente capacitado e experiente, uma estrutura moderna e um material qualificado.

Todos esses grandes detalhes ajudam no aumento de desempenho e proporcionam uma maior interação entre professores e alunos. E as consequências disso tudo são notáveis: em 2023, a empresa conquistou o 1º lugar entre os pré-vestibulares de Minas no curso de Medicina na UFMG, além do 1º lugar em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas por três anos consecutivos, nos vestibulares de 2021, 2022 e 2023.

Conheça os cursos disponibilizados

Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos)

O Ensino Médio do Determinante conta com um sistema de aprendizado exclusivo com estudo orientado, que engloba simulados, plano de estudos, estratégias de estudos e realização de prova e revisões periódicas dos conteúdos. O material oferece um conteúdo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação para estimular a análise crítica e a troca de experiências.

Curso preparatórios para o Enem

Os cursos preparatórios, como o nome diz, tem objetivo de preparar os candidatos para as provas do Enem e outros vestibulares concorridos. São aulas presenciais com transmissão ao vivo, turmas reduzidas, extensa carga horária, plano de estudos estratégico, simulados e um alto índice de aprovação.





