Simuladão do Enem: veja a transmissão ao vivo da correção das questões

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

1245

Professores que irão corrigir ao vivo o Simulado (foto: Divulgação)



Nesta quarta-feira, 11 de outubro, às 14h, os professores do Determinante Colégio e Pré-Vestibular em parceria com o Sistema de Ensino Fibonacci, farão uma Simuladão do Enem 2023, que aconteceu nos últimos finais de semana, 01 e 08 de outubro. , os professores do Determinante Colégio e Pré-Vestibular em parceria com o Sistema de Ensino Fibonacci, farão uma transmissão ao vivo para a correção das provas do, que aconteceu nos últimos finais de semana, 01 e 08 de outubro.





Com a chegada do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece entre os dias 5 e 12 de novembro, os estudantes estão na reta final dos estudos. Testar os conhecimentos por meio de provas e simulados pode ser muito eficaz para essa preparação.





E é com este pensamento que o Determinante Colégio e Pré-Vestibular aplica o Simuladão todos os anos. A instituição, que oferece cursos preparatórios e é uma das maiores e melhores em resultados em Belo Horizonte, disponibiliza o simulado para que estudantes da capital, região metropolitana e Ipatinga possam se preparar em grande estilo para o Enem e outros vestibulares em todo o Brasil.





Além da prova ser gratuita e não precisar ser aluno para se inscrever, os participantes puderam optar pela inscrição na modalidade presencial ou on-line, que ainda acontecerá nos dias 16 e 23 de outubro. E o melhor: as três melhores notas da modalidade presencial ganharão prêmios incríveis.





Confira a seguir detalhes sobre a correção e resultados do simulado presencial, informações para quem for realizar a versão on-line, outras formas de preparação para o Enem e veja mais sobre os cursos do Determinante Colégio e Pré-Vestibular.

Transmissão das resoluções ao vivo e as premiações

A transmissão ao vivo da correção do simulado com os professores do Colégio e Pré-vestibular Determinante acontece às 14 horas desta quarta-feira, 11 de outubro. Ela pode ser acessada abaixo ou diretamente pelo YouTube e todos os inscritos receberão o link de acesso pelo e-mail cadastrado.









Os participantes que fizeram a modalidade presencial da prova receberão a pontuação final e a redação corrigida por e-mail no dia 20 de outubro. Para os três primeiros colocados com a melhor pontuação serão entregues os seguintes prêmios:

1º lugar: caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água

caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água 2º lugar: fone de ouvido JBL com bluetooth

fone de ouvido JBL com bluetooth 3º lugar: mini caixa de som JBL com bluetooth

Os inscritos para a prova on-line participarão de um sorteio de brindes que serão divulgados na correção ao vivo.

Preparação com o Simuladão do Enem

Aplicação do 2º dia do Simuladão EM na versão presencial no Colégio e Pré-vestibular Determinante (foto: Divulgação)

Colocar os conhecimentos em prática e perceber quais os pontos ainda estão defasados e merecem mais uma revisada é a melhor forma de se preparar para o Enem e também para outros grandes vestibulares em todo o Brasil.

Os estudantes que fizeram a prova presencialmente puderam experimentar também os protocolos de aplicação do Enem, principalmente em relação à obediência ao horário para entrada e saída. Essa proximidade com as normas do próprio Enem favorece os vestibulandos a se planejarem e encontrarem maneiras para administrar a ansiedade e os demais desconfortos que possam aparecer no dia.

Enquanto os estudantes que já fizeram o simulado podem acompanhar a correção ao vivo para identificar os pontos que tiveram mais dificuldade e esclarecer dúvidas remanescentes antes do Enem, os que farão a prova on-line também podem se beneficiar dessa correção e utilizá-la como mais uma forma de estudo antes do simulado e, também, do Enem.

Prova on-line

O simulado on-line será aplicado às 13 horas dos dias 16 e 23 de outubro, sendo possível realizá-la até a próxima sexta-feira. Os participantes poderão acessar a prova pelo link enviado para o e-mail de inscrição.

Quando o participante iniciar a prova, não poderá mais interrompê-la e deve responder cada questão em um tempo limitado, já que ela será automaticamente encerrada no tempo definido após o início.

Após responder a todas as questões, o participante deve clicar em “Finalizar simulado” e, em seguida, o site gerará a pontuação e o aproveitamento da prova, informações que também serão enviadas automaticamente para o e-mail cadastrado.

O gabarito será disponibilizado no dia 11 de outubro por este link e os resultados com a TRI sairão no dia 20 de outubro.

Determinante: há 10 anos preparando estudantes para o Enem

Com uma década de história, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular é uma instituição de alto desempenho que nasceu com a missão de transmitir conhecimento aos alunos, alinhando foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, para que consigam ingressar nas melhores universidades do país.

A empresa sabe que estudar em uma universidade reconhecida e de qualidade é uma conquista de grande importância para seus alunos. É por isso que ela entrega uma didática única e voltada ao desenvolvimento pessoal e acadêmico, turmas reduzidas, um corpo docente capacitado e experiente, uma estrutura moderna e um material qualificado.

Todos esses grandes detalhes ajudam (e muito) no aumento de desempenho e proporcionam uma maior interação entre professores e alunos. E as consequências disso tudo são notáveis: em 2023, a empresa conquistou o 1º lugar entre os pré-vestibulares de Minas no curso de Medicina na UFMG, além do 1º lugar em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas por três anos consecutivos nos vestibulares de 2021, 2022 e 2023.

Alunos do curso de medicina UFMG visitando o Determinante no dia do trote (foto: Divulgação)

Conheça os cursos disponibilizados pelo Determinante Pré-Vestibular

Ensino Médio (1º, 2º e 3º anos)

O Ensino Médio do Determinante conta com um sistema de aprendizado exclusivo com estudo orientado, que engloba simulados, plano de estudos, estratégias de estudos e realização de prova e revisões periódicas dos conteúdos. O material oferece um conteúdo alinhado à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ministério da Educação para estimular a análise crítica e a troca de experiências.

Curso preparatórios para o Enem (modalidades: intensiva, extensiva, aos sábados e voltada para a aprovação em Ciências Médicas)

Os cursos preparatórios, como o nome diz, tem objetivo de preparar os candidatos para as provas do Enem e outros vestibulares concorridos. São aulas presenciais com transmissão ao vivo, turmas reduzidas, extensa carga horária, plano de estudos estratégico, simulados e um alto índice de aprovação.

Sobre o Fibonacci

Fundado em 2009, no Leste de Minas, o Fibonacci uniu uma metodologia moderna e exigente a um corpo docente qualificado e expandiu o pré-vestibular. O Colégio Fibonacci está há 9 anos entre os 10 melhores do Brasil no ranking nacional do ENEM, e agora, transforma-se em um Sistema de Ensino.

O Fibonacci Sistema de Ensino é uma solução que compõe o amplo portfólio da SOMOS Educação. Com formato híbrido, direcionado para o pré-vestibular e para a 3ª série do ensino médio, ele conta com um material didático próprio, disponível para todas as escolas parceiras do país.

Com uma reputação forte respaldada em um modelo eficiente e inovador de ensinar e educar, o Fibonacci chega para proporcionar grandes aprovações para os alunos.

Acesse o site oficial do Colégio e Pré-vestibular Determinante e se prepare com segurança para o Enem.