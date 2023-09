Simuladão do Enem: prepare-se para o vestibular e concorra a prêmios

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Estudantes no Simuladão do ENEM promovido pelo Determinante em 2022 (foto: Divulgação/ Colégio e Pré-vestibular Determinante)



Os estudantes que estão vestibulando em todo o Brasil já estão contando os dias para a chegada do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece entre os dias 5 e 12 de novembro deste ano. Os preparativos para a prova são grandes e nada mais eficaz, nesse caso, do que não apenas estudar, mas também “colocar a mão na massa” e testar os conhecimentos por meio de provas e simulados.





E é assim que também pensa o Determinante Colégio e Pré-Vestibular . A instituição, que oferece cursos preparatórios e é uma das maiores e melhores em resultados em Belo Horizonte, disponibilizará em outubro um simulado (presencial e on-line) para que estudantes da capital, região metropolitana e Ipatinga possam se preparar em grande estilo para o Enem e outros vestibulares em todo o Brasil. E o melhor de tudo: a prova é gratuita, não precisa ser aluno para se inscrever e os participantes com as três melhores notas da modalidade presencial ganharão prêmios incríveis.





Confira a seguir detalhes sobre o simulado, como você pode se inscrever e mais informações sobre os cursos do Determinante Colégio e Pré-Vestibular.

Simuladão do Enem é a melhor forma de se preparar para a prova

Para que todos os estudantes de Belo Horizonte e Ipatinga possam testar seus conhecimentos, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular e parceria com o Sistema de Ensino Fibonacci oferecerá, de forma gratuita, o Simuladão do Enem 2023 nas modalidades presencial e on-line (tendo a prova presencial uma premiação exclusiva para os três melhores resultados).





Essa é a melhor forma de se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para outros grandes vestibulares em todo o Brasil.

Saiba como se inscrever para o Simuladão do ENEM

É possível se inscrever para o Simuladão do ENEM de forma gratuita a partir de 11 de setembro no site do Determinante . A prova acontecerá em dois formatos, presencial e on-line, e cada uma tem uma data de realização.

Prova presencial

A prova presencial acontece nos dias 01 e 08 de outubro na unidade Savassi em Belo Horizonte do Determinante Colégio e Pré-Vestibular, que fica na Rua Tomé de Souza, 701, e na unidade do Colégio Fibonacci em Ipatinga, a partir das 13 horas. Caso o aluno chegue após esse horário, não poderá realizar a prova.





Nos dias de prova, será necessário portar documento de identidade (RG) com foto e uma caneta preta. Para o bem-estar e segurança de todos, a equipe do Determinante e Fibonacci seguirão todos os protocolos de segurança indicados pela Organização Mundial da Saúde e pela Prefeitura de Belo Horizonte e Ipatinga, como higienização das salas de aula antes e depois das provas e a disponibilização de álcool em gel em todos os ambientes.





Os participantes receberão a pontuação final e a redação corrigida por e-mail no dia 20 de outubro. Para os três primeiros colocados com a melhor pontuação serão entregues os seguintes prêmios:

1º lugar: caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água

caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água 2º lugar: fone de ouvido JBL com bluetooth

fone de ouvido JBL com bluetooth 3º lugar: mini caixa de som JBL com bluetooth

Prova on-line

A prova on-line será iniciada às 13 horas dos dias 16 e 23 de outubro, sendo possível realizá-la até a próxima sexta-feira da liberação. Os participantes poderão acessar a prova pelo link enviado para o e-mail de inscrição.





Quando o participante iniciar a prova, não poderá mais interrompê-la e deve responder cada questão em um tempo limitado, já que ela será automaticamente encerrada no tempo definido após o início.





Após responder a todas as questões, o participante deve clicar em “Finalizar simulado” e, em seguida, o site gerará a pontuação e o aproveitamento da prova, informações que também serão enviadas automaticamente para o e-mail cadastrado.





O gabarito será disponibilizado no dia 11 de outubro Os inscritos para a prova on-line participarão de um sorteio de brindes que serão divulgados na correção ao vivo. por este link e os resultados com a TRI sairão no dia 20 de outubro.

Transmissão dos resultados ao vivo

Também será realizada uma transmissão ao vivo da resolução do simulado com os professores do Colégio e Pré-vestibular Determinante. Essa transmissão poderá ser acessada pelo site do Estado de Minas e todos os inscritos receberão o link de acesso pelo e-mail cadastrado.

Determinante: há 10 anos preparando estudantes para o Enem

Com uma década de história, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular é uma instituição de alto desempenho que nasceu com a missão de transmitir conhecimento aos alunos, alinhando foco acadêmico com uma educação humanizada e individualizada, para que consigam ingressar nas melhores universidades do país.





A empresa sabe que estudar em uma universidade reconhecida e de qualidade é uma conquista de grande importância para seus alunos. É por isso que ela entrega uma didática única e voltada ao desenvolvimento pessoal e acadêmico, turmas reduzidas, um corpo docente capacitado e experiente, uma estrutura moderna e um material qualificado.





Todos esses grandes detalhes ajudam (e muito) no aumento de desempenho e proporcionam uma maior interação entre professores e alunos. E as consequências disso tudo são notáveis: em 2023, a empresa conquistou o 1º lugar entre os pré-vestibulares de Minas no curso de Medicina na UFMG, além do 1º lugar em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas por três anos consecutivos nos vestibulares de 2021, 2022 e 2023.

Sala de estudos do Colégio e Pré-vestibular Determinante em Belo Horizonte (foto: Divulgação/ Colégio e Pré-vestibular Determinante)