É fã de podcast? Ouça técnicas para aumentar sua nota no vestibular

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

1245

Renato Ribeiro, diretor e professor, Gabriela Favilla, estudante medicina e influenciadora, Camila Ferreira, diretora pedagógica (foto: Divulgação)



Os podcasts têm visto um crescimento significativo no Brasil e no mundo, com milhares de ouvintes interessados em temas como cinema, humor, música, geek e muito mais. Então, vem a ideia: por que não criar um podcast que dê dicas para que vestibulandos possam tirar notas melhores no Enem e nos melhores vestibulares do Brasil?

Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontece entre os dias 5 e 12 de novembro. Além disso, o objetivo é também divulgar o Simuladão (presencial e on-line) que acontecerá em outubro e estão com inscrições abertas e gratuitas para estudantes de Belo Horizonte e Ipatinga. Essa questão foi levantada e concretizada pelo Determinante Colégio e Pré-Vestibular , que oferece cursos preparatórios e é um dos maiores e melhores em resultados em Belo Horizonte. A ideia do episódio, que acontecerá nesta sexta, é apresentar, por meio de um bate-papo, algumas táticas interessantes para que os alunos tenham êxito nas provas e, principalmente, no. Além disso, o objetivo é também divulgar oque acontecerá em outubro e estão com inscrições abertas e gratuitas para estudantes de Belo Horizonte e Ipatinga.

Confira a seguir quando acontecerá o podcast, como ouvi-lo e como se inscrever para o Simuladão Enem realizado pelo Determinante Colégio e Pré-Vestibular.

Podcast apresentará as melhores formas de conseguir uma boa nota

Com oferecimento do Determinante Colégio e Pré-Vestibular, o podcast terá o tema “Como Aumentar Seu Resultado no Enem e Vestibulares” e contará com a participação de Camila Ferreira, professora e sócia, e Renato Ribeiro, fundador do Colégio.

No episódio, serão abordadas, por meio de um bate-papo, as melhores técnicas e atitudes que fazem estudantes aumentarem suas notas nos resultados dos principais vestibulares do Brasil. Além disso, serão divulgados os detalhes do Simuladão do Enem, que já está com inscrições abertas no site do Determinante e acontece em outubro.

Ficou interessado? A conversa acontece na próxima sexta (22/09) às 14h nos estúdios do Estado de Minas e poderá ser acompanhada via canal do YouTube do Portal UAI

Simuladão do Enem: exercite seus conhecimentos para a prova

Simuladão do Enem 2023 nas modalidades presencial e on-line, tendo a prova presencial uma premiação exclusiva para os três melhores resultados. As inscrições já estão abertas no site do Para que todos os estudantes de Belo Horizonte e Ipatinga possam testar seus conhecimentos, o Determinante Colégio e Pré-Vestibular oferecerá gratuitamente, em parceria com o Estado de Minas e com o Fibonacci Educação , onas modalidades presencial e on-line, tendo a prova presencial umapara os três melhores resultados. As inscrições já estão abertas no site do Determinante

Prova presencial

A prova presencial acontece nos dias 01 e 08 de outubro na unidade Savassi do Determinante Colégio e Pré-Vestibular, que fica na Rua Tomé de Souza, 701, a partir das 13 horas. Os participantes receberão a pontuação final e a redação corrigida por e-mail no dia 20 de outubro.

Para as três melhores pontuações serão entregues os prêmios:

1º lugar: caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água

caixa de som JBL com bluetooth à prova d’água 2º lugar: fone de ouvido JBL com bluetooth

fone de ouvido JBL com bluetooth 3º lugar: mini caixa de som JBL com bluetooth

Prova on-line

às 13 horas dos dias 16 e 23 de outubro, sendo possível realizá-la até a próxima sexta-feira da liberação. Os inscritos participarão de um sorteio de brindes que serão divulgados na correção ao vivo e o gabarito será disponibilizado por este link. Por meio de plataforma disponibilizada pelo Fibonacci Educação, a prova on-line será iniciada, sendo possível realizá-la até a próxima sexta-feira da liberação. Os inscritos participarão de um sorteio de brindes que serão divulgados na correção ao vivo e

Determinante: há 10 anos preparando estudantes para o Enem