EM e Determinante promovem o Simuladão do Enem 2022; veja como participar

(foto: Divulgação/ Determinante)



O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) está chegando. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro de 2022 para mais de 3,3 milhões de candidatos de todo país. Para preparar os estudantes, o Determinante Pré-vestibular e o jornal Estado de Minas ofertam o Simuladão do Enem 2022, que está em sua quarta edição.





O simulado está recebendo inscrições e acontecerá nos dias 16 e 23 de outubro. As provas serão aplicadas no formato presencial (na sede do Determinante, no Savassi) e digital. Os alunos enfrentarão uma maratona de 180 questões, exatamente no mesmo formato do exame nacional. Clique aqui e faça a sua inscrição , é de graça!





Será realizada uma única edição aberta à comunidade, por isso é fundamental a participação de todos os estudantes que desejam alcançar um bom desempenho no exame e, assim, conseguir entrar numa faculdade em 2023 ou ganhar uma bolsa de estudos.

Como será o Enem 2022?





Como foi mencionado, o Enem 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. O exame é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O resultado vai ser divulgado em janeiro de 2023 e será usado pelas faculdades e universidades para o ingresso do estudante na graduação.





Neste ano, o exame vai aceitar documentos digitais para a identificação do candidato e o ingresso no local de provas. Assim, você pode apresentar o e-Título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o RG digital, mas desde que estejam nos aplicativos oficiais. Prints de tela ou imagens em PDF não serão aceitas.





Outro diferencial é que o aluno deve comparecer ao local de prova de máscara de proteção individual e manter o distanciamento devido à Covid-19, seguindo os critérios do ano passado.





Mais uma novidade é que o Enem 2022 será aplicado nos formatos presencial e digital. Com isso, mais estados poderão aplicar a prova on-line, que é feita pelo computador e apenas a prova de redação será manuscrita.





Enem seriado





A grande mudança está no Enem Seriado. O objetivo é avaliar cada ano do Ensino Médio. Ao completar três provas (no 1º, 2º e 3º anos), o candidato obterá o resultado final do Enem.





Mas para o Enem Seriado existe apenas a opção da prova on-line. Neste ano, somente os alunos do 1º e do 2º graus vão poder responder ao exame, mas a partir de 2023 todos os estudantes de todos os anos do Ensino Médio poderão participar desta modalidade.





Esteja preparado para o Enem 2022 com o Simuladão do Estado de Minas





Na reta final dos preparativos para o Enem é hora de testar seus conhecimentos. Por isso, o Simuladão do Enem 2022 é a melhor escolha para você avaliar seu desempenho e focar nos seus pontos de melhoria até as datas do exame.





O simulado será nos dias 16 e 23 de outubro, das 13h às 19h, e as inscrições são gratuitas. Os participantes responderão a 180 perguntas objetivas, além da prova de redação. Os três primeiros colocados do formato presencial irão receber prêmios de incentivo pelo desempenho.





“Para muitos alunos, os simulados não são vistos com todo o potencial de ajuda que eles oferecem. Se bem utilizados, eles são uma ferramenta valiosa para o aprimoramento dos conteúdos estudados e das estratégias de provas, necessárias para a realização de uma boa prova do Enem”, comenta o professor Rafael Ribeiro, coordenador do Determinante Pré-vestibular.





Ele lembra ainda que a realização de simulados interfere no índice de aprovações. “A relação entre os alunos que se dedicam a fazer simulados com os resultados das aprovações nas universidades públicas ou de bolsistas nas redes particulares é clara. Você também se prepara para o Enem e consegue comparar os seus resultados com estudantes de todo o Brasil!”, completa.





(foto: Divulgação/ Determinante)



Como funciona o Simuladão do Enem 2022





O Simuladão do Enem 2022 será realizado nos formatos presencial e digital. Veja as diferenças a seguir.





Presencial

As provas serão aplicadas na sede do Determinante Pré-vestibular, localizado à Rua Tomé de Souza, 701, no Savassi;

Os alunos devem chegar até as 13 horas. Após esse horário, o estudante não poderá entrar;

A organização irá seguir todos os protocolos de segurança, com higienização das salas e álcool gel em todas as salas;

O candidato deve levar apenas um documento de identidade com foto e uma caneta preta.





Digital

A prova digital do simulado será realizada paralelamente à prova presencial. Quem optar por ela receberá um link no mesmo e-mail informado no ato da inscrição;

O exame inicia às 13 horas e será automaticamente encerrado no tempo definido (às 19h no primeiro dia e às 19h30 no segundo dia);

Ao iniciar a prova, você não poderá interrompê-la para voltar depois. Por isso, certifique-se que o sinal de internet está bom;

Depois de responder a todas as questões do dia, clique em “Finalizar simulado”.





Aguarde a divulgação do gabarito com a TRI (saiba mais a seguir) no dia 3 de novembro.





Lembre-se que apenas os estudantes que fizerem a prova presencial terão direito à correção da redação e aos prêmios de melhor colocação. Mas, os estudantes que escolherem o formato on-line também vão concorrer a brindes da organização e a descontos surpresa.

Provas





Veja a relação de provas nos dois dias do simulado. Aliás, a mesma ordem será seguida no exame oficial.





1º dia: Redação, 45 questões de Linguagens e Códigos e 45 questões de Ciências Humanas;

2º dia: 45 questões de Ciências da Natureza e 45 questões de Matemática.





Metodologia TRI





Geralmente, uma correção de prova dá um ponto cheio (de 0 a 10) a cada acerto. Contudo, o Enem utiliza a metodologia TRI (Teoria de Resposta ao Item).





Ela se baseia na coerência pedagógica dos estudantes, evitando privilegiar quem acertou a questão porque simplesmente “chutou”.





O Simuladão do Enem 2022 também utiliza a metodologia TRI e, por essa razão, o aluno pode comparar seu desempenho de uma forma mais precisa e fiel à realidade que será cobrada no Enem.





“Portanto, é importante realizar simulados que ofereçam questões inéditas, redação e correção com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), a mesma utilizada pelo Enem”, comenta Rafael Ribeiro.

Gabarito

Após concluir os dois dias de provas, o estudante poderá checar o seu desempenho e, assim, estudar os temas que errou. O gabarito será divulgado no dia 26 de outubro no site simulado.em.com.br/gabarito





Mas para ter uma visão mais ampla de cada uma das 180 questões e da redação, é muito importante assistir à live com os professores do Determinante agendada para o dia 3 de novembro no site do jornal Estado de Minas.





Além disso, todos os inscritos do simulado receberão o link da transmissão da correção no e-mail cadastrado.

Premiação

Após a correção comentada, os alunos premiados serão anunciados. Os três melhores colocados receberão prêmios, e os 20 melhores ganharão brindes especiais. Confira a premiação:





1º lugar: caixa de som Bluetooth JBL à prova d’água;

2º lugar: fone de ouvido JBL Bluetooth;

3º lugar: mini caixa de som Bluetooth JBL.





Vai prestar o Enem 2022?