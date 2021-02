Craques do Futuro: Auto Truck e Galo selecionam jogadores mirins

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Equipe Sub-15 do Clube Atlético Mineiro (foto: Pedro Souza/Atlético)



Quem acompanha o Atlético-MG sabe que a Auto Truck é uma das patrocinadoras mais dedicadas ao time mineiro. Parceira do clube desde 2019, foi por meio dessa união que surgiu o Meu Galo Auto Truck , uma proteção exclusiva e diferenciada para os torcedores do alvinegro.

O Meu Galo Auto Truck já proporcionou diversas experiências e ações exclusivas para os torcedores desde então, como a Promoção “Manto da Massa”, que dava uma camisa do time aos novos associados, as “13 Bolas Históricas” em homenagem à trajetória do Galo e, mais recentemente, o “Auto Truck Caixa”, parceria com o locutor de grande importância para a história do time nos gramados.

Agora, a Auto Truck vai além e lança mais um Projeto incrível em parceria com o clube: o “Peneira Craques do Futuro”, que seleciona craques mirins para serem jogadores profissionais de futebol e ajuda a realizar sonhos de tantas crianças mineiras.

O Projeto “Peneira Craques do Futuro”

Com o objetivo de proporcionar experiências exclusivas para os associados da massa atleticana, a Auto Truck, em parceria com o Atlético-MG, está lançando o Projeto “ Peneira Craques do Futuro ”, que dá aos torcedores a oportunidade de investir no sonho de seus filhos de serem jogadores profissionais de futebol.

“A ideia surgiu com o objetivo de levar oportunidade à crianças que não teriam acesso a esse tipo de seletiva e que, mesmo com talento, não são vistas”, comenta Francyelle, responsável pelo Marketing da empresa. O Projeto vai de fevereiro até de abril (ainda a definir as datas da final da Peneira).

Quem pode participar?

Para participar, a criança (meninos entre 10 e 17 anos) precisa ser filho de associado da Auto Truck ou Meu Galo Auto Truck, filho de sócio-torcedor Galo na Veia (qualquer uma das categorias) ou participante do Projeto Futuro Protegido (ou qualquer outro projeto social).

Caso não seja sócio Auto Truck, sócio Galo na Veia ou não participe de nenhum projeto social, ligue para 0800 945 1313 ou solicite uma cotação em pelo site meugaloautotruck.com.br.

Como é feita a inscrição?

O cadastro é feito pelo formulário no site da promoção com os dados do atleta e do responsável e a documentação. Ao finalizar o cadastro, o responsável recebe um e-mail de confirmação do cadastro com as instruções de participação.

O Termo de Autorização de Atleta Menor de Idade deve ser impresso, preenchido, assinado, anexado junto ao formulário de cadastro e entregue na seletiva.

Caso o atleta faça parte de algum projeto social, o coordenador deve entrar em contato com a Auto Truck pelo telefone (31) 3789-1127.

Fiz a inscrição pelo site, e agora?

Após o cadastro do formulário, toda a documentação é analisada pela Auto Truck, que entrará em contato por e-mail para confirmar a inscrição na seletiva.

Toda a documentação recebida deve ser lida com atenção.

Todas as informações serão atualizadas por e-mail ou telefone do responsável.

Como será a seletiva?

A Peneira será realizada no Estádio Mineirão em abril. A etapa final está sujeita a mudanças em razão da pandemia.

O atleta deve se apresentar com, no mínimo, uma hora de antecedência.

É necessária a apresentação de documento de identificação do atleta e do responsável.

O atleta deve levar as próprias chuteiras, meiões brancos, calção preto e camisa branca.

Os acompanhantes poderão acompanhar a seletiva pela Tribuna do Mineirão.

Após a seletiva, os inscritos serão avaliados pelos profissionais do Atlético-MG.

Caso o candidato seja aprovado, a Auto Truck entrará em contato para direcionar os atletas às respectivas categorias da Peneira.

Para a Auto Truck, o Projeto “Peneira Craques do Futuro” representa o estreitamento de uma parceria que já é forte, além da oportunidade de oferecer a essas crianças uma grande chance: “o nosso objetivo é dar visibilidade a talentos, para que essas crianças realizem o sonho de fazer o teste em um grande clube mineiro”, afirma Francyelle.

Por fim, ela ainda deixa uma mensagem de esperança para os pequenos craques que querem participar do Projeto: “não desistam do sonho, treinem, inscrevam-se e acreditem, porque o sonho está mais perto do que imaginam”.





Equipe Sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior (foto: Pedro Souza/Atlético)

Vantagens de ser um associado Auto Truck

Além de poder inscrever o seu filho no Projeto “Peneira Craques do Futuro”, o associado Meu Galo Auto Truck conta com várias vantagens que só a associação oferece para a massa atleticana, como sua proteção que engloba a cobertura completa.

Quando solicita o contrato do serviço, o associado conta com:

Assistência 24h: serviço de reboque, socorro mecânico e elétrico, chaveiro, troca de pneus e muito mais.

serviço de reboque, socorro mecânico e elétrico, chaveiro, troca de pneus e muito mais. Proteção total do veículo: proteção em caso de furto, roubo, colisão, incêndio ou alagamento.

proteção em caso de furto, roubo, colisão, incêndio ou alagamento. Seguro app: app em parceria com a MBM garante cobertura em caso de invalidez (permanente ou parcial) ou morte, incluindo o motorista, além das despesas médico-hospitalares de acidentes com os passageiros.

app em parceria com a MBM garante cobertura em caso de invalidez (permanente ou parcial) ou morte, incluindo o motorista, além das despesas médico-hospitalares de acidentes com os passageiros. Assistência jurídica gratuita: a equipe de advogados oferece suporte jurídico nas áreas de Direito Civil, Tributário e Administrativo Empresarial.

a equipe de advogados oferece suporte jurídico nas áreas de Direito Civil, Tributário e Administrativo Empresarial. Carro reserva: o associado pode contratar um carro reserva em caso de colisão, roubo ou furto por sete, 14 ou 21 dias.

o associado pode contratar um carro reserva em caso de colisão, roubo ou furto por sete, 14 ou 21 dias. Proteção de vidros: o associado pode solicitar a proteção dos vidros do carro para o caso de danos apenas neles.

o associado pode solicitar a proteção dos vidros do carro para o caso de danos apenas neles. Motorista profissional: permite que o associado que trabalha como motorista não perca sua renda enquanto o veículo estiver em manutenção.

permite que o associado que trabalha como motorista não perca sua renda enquanto o veículo estiver em manutenção. Assistência cota: o associado paga um valor mensal e fica isento da cota de participação quando se envolver em um acidente.

o associado paga um valor mensal e fica isento da cota de participação quando se envolver em um acidente. Clube Auto Truck: acesso ao clube de benefícios com descontos em mais de 23 mil estabelecimentos.





Os itens podem ser contratados em um pacote completo ou separados, de acordo com preferência do cliente. Além disso, o associado ainda conta com vantagens e benefícios exclusivos, como:

Seis meses de Galo na Veia, o clube sócio-torcedor do Atlético (consulte condições);

Ingressos para jogos, camisas oficiais, brindes e experiências exclusivas.





A Auto Truck





Hoje em dia, é muito importante considerar a contratação de uma proteção para nossos bens materiais valiosos. A proteção veicular da Auto Truck é uma boa ideia para cuidar desses bens sem um gasto elevado no fim do mês.





A Auto Truck é uma associação de proteção veicular criada em 2008 que tem uma proteção específica para a massa atleticana e promove várias campanhas para os torcedores do time. A empresa conta com cobertura e assistência 24 horas para carros, motos, caminhões, bicicletas e celulares, protegendo-os de enchentes, alagamentos, incêndios, colisões, roubos e furtos. Além de todos esses benefícios, os associados também contam com benefícios e vantagens que só a Auto Truck oferece.

A associação tem uma cobertura financiada por rateio, ou seja, os associados dividem entre si os custos mensais dos eventos de um certo período (roubos, furtos, colisões, entre outros) e, por isso, é uma opção que cabe no seu bolso.

Para se tornar um associado, ligue para 0800 945 9313 ou acesse o site e faça sua cotação on-line.