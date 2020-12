Auto Truck lança 13 Bolas Históricas em homenagem ao Atlético-MG

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

O Clube Atlético Mineiro sabe selecionar a dedo seus patrocinadores. Um grande exemplo disso é a Auto Truck, associação de proteção veicular que está sempre se reinventando para trazer novidades tanto para o time quanto para a massa atleticana.





Dessa vez, no último dia 29 de novembro, a Auto Truck promoveu um evento de lançamento da campanha “13 Bolas Históricas” do clube, que presenteará associados e novos associados com bolas exclusivas e desenhadas especialmente para homenagear o Atlético Mineiro. E o melhor: o evento contou com ninguém mais, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, uma estrela do futebol nacional adorada por todos os torcedores atleticanos.









Ronaldinho e Clube Atlético Mineiro: uma relação de parceria

Ronaldinho Gaúcho foi uma peça fundamental para o vice-campeonato do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro de 2012, competição que acabou levando o clube à Copa Libertadores em 2013. Nessa época, o time também disputou o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Mundial de Clubes.

Em pouco mais de dois anos de estadia no Galo (de 2012 a 2014), Ronaldinho participou de 88 jogos, fez 28 gols, ganhou três títulos e conquistou o coração de toda a massa atleticana - e a Auto Truck sabe muito bem da existência dessa paixão inesquecível. Por isso, trouxe o jogador para um evento exclusivo para associados selecionados que teve o objetivo de promover as “13 Bolas Históricas” da nova campanha do Meu Galo Auto Truck.









Tomando todos os cuidados e medidas protetivas contra o COVID-19, a Auto Truck promoveu, no último domingo de novembro (29), o lançamento da nova campanha “13 Bolas Históricas” em parceria com o Atlético-MG, que contou com a participação do jogador Ronaldinho. O evento consistiu em um jogo beneficente do Projeto Futuro Protegido, que reuniu escolinhas de futebol e apresentou as bolas participantes da promoção.





Participaram do evento os associados escolhidos pela campanha "Associe-se e Conheça o Ronaldinho", as crianças do Projeto Futuro Protegido e seus pais, que tiveram a oportunidade de ver o craque e levar um autógrafo especial para casa. Na sexta-feira que antecedeu o evento no Mineirão, todas as crianças e auxiliares do jogo beneficente passaram por um teste de covid-19, certificando assim a segurança de todos.









As “13 Bolas Históricas” da Auto Truck





Com as “13 Bolas Históricas”, a Auto Truck quer levar a história do futebol para seus associados e, para isso, foram desenvolvidas as 13 bolas (número simbólico do Galo) que contam a trajetória do Clube Atlético Mineiro nos gramados. “Contratamos uma pessoa para montar cada momento histórico do Atlético e, assim, foi surgindo a ideia e o design de cada bola”, explica Francyelle, responsável pelo Marketing da Auto Truck.





O primeiro grande lançamento foi a bola do Ronaldinho, que deixou seu legado na Seleção Brasileira e também no Galo. “Ele foi um ícone tanto para a nação brasileira quanto para o Atlético. Escolhemos pelo seu carisma incrível e também por despertar uma paixão dentro de cada atleticano. Ele esteve no evento, assinou cada bola e fez a alegria das crianças”, comenta Francyelle.

Associados e novos associados do Meu Galo Auto Truck podem adquirir uma bola exclusiva da campanha, vigente enquanto durarem os estoques. Para ganhar, é muito simples: cada novo associado pode escolher uma e, ao indicar um amigo (e ele fechar a adesão), ainda pode garantir mais um modelo.





As bolas participantes da campanha são:





Bola 1: 1908, fundação do clube.

Bola 2: 1950, primeiro pentacampeonato brasileiro.

Bola 3: Campeão 1971, referência à estrela dourada.

Bola 4: Hexacampeão Mineiro.

Bola 5: Bicampeão Conmebol, década de 90.

Bola 6: Centenário 2008.

Bola 7: Libertadores 2013.

Bola 8: Mário Caixa.

Bola 9: Copa do Brasil 2014.

Bola 10: R10 (Ronaldinho Gaúcho).

Bola 11: Campeão Mineiro 2020.

Bola 12: Goleiro Rafael.

Bola 13: Galo Doido.





Para conhecer os detalhes de cada uma das bolas, clique aqui e acesse o site da Associação. Francyelle alerta: “participe logo, pois algumas já estão se esgotando. Elas estão lindas e vale a pena colecionar”.









Meu Galo Auto Truck: muitos benefícios para a massa atleticana





Em meados de setembro deste ano, a Auto Truck e o Clube Atlético Mineiro fecharam uma nova parceria, o Meu Galo Auto Truck, um programa exclusivo para associados atleticanos que oferece, além de uma cobertura completa, benefícios e promoções exclusivas para os torcedores do clube.









O associado Meu Galo Auto Truck conta com os seguintes itens, que podem ser contratados em um pacote completo ou individualmente:





Assistência 24h





Serviço de reboque, socorro mecânico e elétrico, chaveiro, troca de pneus e muito mais.





Proteção total do veículo





Tranquilidade com proteção em caso de furto, roubo, colisão, incêndio ou alagamento.





Seguro app





O app garante cobertura em caso de invalidez (permanente ou parcial) ou morte, incluindo o motorista. Também são cobertas as despesas médico-hospitalares de acidentes com os passageiros.





Assistência jurídica gratuita





A equipe de advogados oferece suporte jurídico nas áreas de Direito Civil, Tributário e Administrativo Empresarial.





Carro reserva





O associado pode contratar um carro reserva em caso de colisão, roubo ou furto por sete, 14 ou 21 dias.





Proteção de vidros





O associado pode solicitar a proteção dos vidros do carro para o caso de danos apenas neles.





Motorista profissional





Permite que o associado que trabalha como motorista não perca sua renda enquanto o veículo estiver em manutenção.





Assistência cota





O associado paga um valor mensal e fica isento do pagamento da cota de participação quando se envolver em um acidente.





Clube Auto Truck





Acesso ao clube de benefícios com descontos em mais de 23 mil estabelecimentos.





Além disso, o associado ainda conta com mais vantagens e benefícios, como:

Seis meses de Galo na Veia, o clube sócio-torcedor do Atlético (consulte condições);

Ingressos para jogos, camisas oficiais e experiências incríveis (como a promoção “Manto da Massa”, divulgada em novembro).

Para se tornar um associado Meu Galo Auto Truck, ligue para 0800 945 1313 ou acesse o site da empresa para fazer uma cotação.









A Auto Truck





A Auto Truck é uma associação de proteção veicular criada em 2008 que patrocina o Clube Atlético Mineiro desde 2019. A empresa conta com cobertura e assistência 24 horas para carros, motos, caminhões, bicicletas e celulares, protegendo-os de enchentes, alagamentos, incêndios, colisões, roubos e furtos.

Além de todos esses benefícios, os associados também contam com o app Clube Auto Truck, que oferece descontos em mais de 23 mil estabelecimentos.