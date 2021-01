Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores





O atleticano de coração sabe que um grande destaque da trajetória de vitórias do Galo é o Mário Caixa, locutor e radialista apaixonado pelo Clube, que teve a oportunidade de narrar e acompanhar os marcos de sua história nos gramados de todo o Brasil e da América Latina.





Aproveitando-se dessa relação de parceria entre Galo e o locutor, a associação de proteção veicular Auto Truck, patrocinadora do time desde 2019, trouxe uma promoção incrível para os apaixonados pela voz mais marcante da história do Clube: agora os novos associados podem levar artigos personalizados do Caixa para casa por meio da modalidade de proteção Auto Truck Caixa.









Mário Caixa e Atlético-MG: uma história de muita emoção

Mário Henrique da Silva, também conhecido como Mário Caixa, é um locutor e radialista de grande sucesso em Minas Gerais. Nascido em Três Pontas (MG), começou sua carreira aos 16 anos em uma rádio da cidade e, a partir de então, foi crescendo profissionalmente, passando pela Rádio Globo e, depois, pela Rádio Itatiaia, onde se firmou como uma das maiores vozes do esporte nacional. Dentre suas coberturas de destaque, estão as Olimpíadas de Atlanta (1996), Olimpíadas de Sidney (2000), Olimpíadas de Atenas (2004), Olimpíadas de Pequim (2008), Copa do Mundo na França (1998), Copa do Mundo na Coréia do Sul e no Japão (2002) e a Copa do Mundo na Alemanha (2006).

Em 2009, o locutor, atleticano de carteirinha, passou a ser o narrador titular dos jogos do Atlético-MG pela Itatiaia. Desde então, sua relação com a torcida é de muito carinho, e é dessa amizade que a Auto Truck viu uma grande oportunidade de homenagear tanto o trabalho do Mário Caixa quanto a admiração de cada um dos torcedores: “Caixa representa a história de ascensão do Atlético. A voz inconfundível já narrou os gols dos quais hoje temos orgulho, e como é lindo ver o brilho nos olhos dos associados da massa ao se encontrarem com ele!”, comenta Francyelle, responsável pelo Marketing da empresa.









Auto Truck Caixa: uma forma de homenagear a voz do Galo





Em dezembro do ano passado, a Auto Truck lançou a modalidade de proteção Auto Truck Caixa, que alia a qualidade da proteção veicular já conhecida pelos clientes da associação com uma grande homenagem à contribuição do Mário Henrique Caixa à história do Galo. “A ideia surgiu ao vermos o carinho dos atleticanos com o Caixa, e assim decidimos homenagear a voz e a história que ele vem fazendo no Clube”, explica Francyelle.





Além dos serviços da proteção Auto Truck, a modalidade oferece benefícios e artigos personalizados do Caixa para os torcedores. Para ganhar, é simples: ao aderir à proteção veicular, o associado ganha brindes exclusivos, como uma das 13 Bolas Históricas colecionáveis (a que homenageia o locutor), para quando a torcida puder voltar a presenciar os jogos do time do coração.

A Auto Truck é patrocinadora oficial do Clube Atlético Mineiro e tem uma proteção que engloba a cobertura completa. Quando solicita o contrato do serviço, o associado conta com:





Assistência 24h: serviço de reboque, socorro mecânico e elétrico, chaveiro, troca de pneus e muito mais.

Proteção total do veículo: proteção em caso de furto, roubo, colisão, incêndio ou alagamento.

Seguro app: app em parceria com a MBM garante cobertura em caso de invalidez (permanente ou parcial) ou morte, incluindo o motorista, além das despesas médico-hospitalares de acidentes com os passageiros.

Assistência jurídica gratuita: a equipe de advogados oferece suporte jurídico nas áreas de Direito Civil, Tributário e Administrativo Empresarial.

Carro reserva: o associado pode contratar um carro reserva em caso de colisão, roubo ou furto por sete, 14 ou 21 dias.

Proteção de vidros: o associado pode solicitar a proteção dos vidros do carro para o caso de danos apenas neles.

Motorista profissional: permite que o associado que trabalha como motorista não perca sua renda enquanto o veículo estiver em manutenção.

Assistência cota: o associado paga um valor mensal e fica isento da cota de participação quando se envolver em um acidente.

Clube Auto Truck: acesso ao clube de benefícios com descontos em mais de 23 mil estabelecimentos.





Os itens podem ser contratados em um pacote completo ou separados, de acordo com preferência do cliente. Além disso, o associado ainda conta com vantagens e benefícios exclusivos, como:





Seis meses de Galo na Veia, o clube sócio-torcedor do Atlético (consulte condições);

Ingressos para jogos, camisas oficiais e experiências exclusivas.





Para a Auto Truck, é muito especial ter uma parceria tão importante com o Mário Caixa e fazer parte da história narrada do Atlético-MG. Assim, a Auto Truck Caixa se torna uma forma de transformar a paixão pelo time do coração e a admiração pelo locutor em vantagens para o torcedor e para o Atlético-MG.









Como ser um associado Auto Truck Caixa?

Nos dias de hoje, é mais que importante pensar em um seguro para nossos bens materiais mais valiosos, como carro, moto, celular, caminhão ou bicicleta. Dessa forma, a proteção veicular se apresenta como uma boa ideia para cuidar deles sem desembolsar um gasto elevado no fim do mês.

A Auto Truck é uma ótima opção nesses casos. A associação tem uma cobertura financiada a partir de rateio, na qual os associados dividem entre si os custos mensais dos eventos de um certo período (roubos, furtos, colisões, entre outros) e, por isso, é menos burocrática e mais barata do que um seguro convencional.





Ser associado do Auto Truck Caixa é muito mais do que contratar um serviço de proteção - é torcer pelo sucesso do Atlético, além, é claro, de ter uma assistência de total qualidade para seus pertences. Para se tornar um associado, ligue para 0800 945 9313 ou acesse o site e faça sua cotação on-line.









A Auto Truck





A Auto Truck é uma associação de proteção veicular criada em 2008 baseada no modelo de rateio mútuo. A empresa, que já passou por muitas mudanças para atender às necessidades do mercado, conta com cobertura e assistência 24 horas para carros, motos, caminhões, bicicletas e celulares, protegendo-os de enchentes, alagamentos, incêndios, colisões, roubos e furtos. Além de todos esses benefícios, os associados também contam com benefícios e vantagens que só a Auto Truck oferece.