Auto Truck presenteia novos associados com camisa centenária do Cruzeiro

O Cruzeiro Esporte Clube tem muitas coisas boas para contar sobre sua história nos gramados do Brasil e de toda a América. No ano de seu centenário, o time pode dizer com orgulho que possui um currículo de dar inveja na concorrência: são nove milhões de torcedores apaixonados (a maior torcida de Minas Gerais), sete títulos internacionais, dez títulos nacionais e mais uma porção de outras grandes e inesquecíveis conquistas.





E além de toda essa trajetória de vitórias, não podemos deixar de falar das parcerias fechadas ao longo dessa história. Um exemplo disso é a firmada recentemente com a Auto Truck, que agora oferece para todos os cruzeirenses uma proteção veicular exclusiva: o “ Meu Cruzeiro Auto Truck ”.





Meu Cruzeiro Auto Truck: a nova parceria entre Auto Truck e Cruzeiro





A torcida mais apaixonada de Minas Gerais conta agora com mais uma parceria de peso em seu currículo. Desde fevereiro deste ano, a associação de proteção veicular Auto Truck se tornou patrocinadora do Cruzeiro Esporte Clube nesta temporada, trazendo sua marca impressa na parte frontal esquerda do short dos times masculino e feminino profissional e categorias de base.

Além disso, os torcedores do Cruzeiro também contam com vantagens: o “Meu Cruzeiro Auto Truck”, uma proteção veicular exclusiva para os cruzeirenses que querem aliar a paixão pelo time à vontade de proteger seus bens de grande valor.

“A Auto Truck está crescendo e agora é parceira dos principais clubes mineiros. A extensão da parceria com o Cruzeiro tem como objetivo entregar para o associado cruzeirense uma proteção veicular pensada exclusivamente para ele. Além disso, vamos oferecer produtos e experiências dedicadas à Nação Azul”, comenta Ricardo Duarte, Gerente de Marketing da Auto Truck.

Benefícios e vantagens exclusivas para a torcida cinco estrelas

A Auto Truck, uma das maiores associações de proteção veicular do Brasil, está lançando, em parceria com o Cruzeiro Esporte Clube, o “Meu Cruzeiro Auto Truck”, o clube de benefícios que conta com proteção veicular para o torcedor cruzeirense.

Isso significa que, além de poder garantir a proteção total do veículo, a assistência 24h e outros serviços que vamos listar abaixo, o associado “Meu Cruzeiro Auto Truck” concorrerá a brindes exclusivos, colecionáveis, licenciados e especiais, além, claro, de ter a chance de ajudar o Cruzeiro a ficar cada vez mais forte dentro e fora dos estádios - isso porque o aumento da receita dos patrocinadores também faz o valor da parceria aumentar, consequentemente tornando-se lucrativa para ambas as partes.

E logo de cara os torcedores cinco estrelas já contam com uma grande surpresa: os primeiros cruzeirenses que fizerem a adesão ao “Meu Cruzeiro Auto Truck” levarão para casa a camisa oficial do centenário do Clube Celeste

“Nós fomentamos a paixão que existe dentro de cada torcedor. Para os torcedores, no momento, a camisa do centenário é uma homenagem muito especial à história do Cruzeiro e, por isso, vamos presenteá-los com ela. Para os próximos meses, vamos fazer projetos bem legais para as crianças!”, conta Ricardo, dando expectativas do que vem por aí.

A campanha é válida enquanto durarem os estoques da camisa, então corra para garantir a sua! Para se tornar um associado “Meu Cruzeiro Auto Truck” e levar o brinde especial, basta ligar para 0800 947 1010 ou acessar o site oficial para fazer uma cotação.

Vantagens de ser um associado Auto Truck

Além de contar com vantagens e benefícios exclusivos, o associado “Meu Cruzeiro Auto Truck” leva uma proteção que engloba a cobertura completa para seus bens.

Quando solicita o contrato do serviço, o associado conta com:

Assistência 24h

Serviço de reboque, socorro mecânico e elétrico, chaveiro, troca de pneus e muito mais.





Proteção total do veículo

Proteção em caso de furto, roubo, colisão, incêndio ou alagamento.





Seguro APP

App em parceria com a MBM garante cobertura em caso de invalidez (permanente ou parcial) ou morte, incluindo o motorista, além das despesas médico-hospitalares de acidentes com os passageiros.





Assistência jurídica gratuita

A equipe de advogados oferece suporte jurídico nas áreas de Direito Civil, Tributário e Administrativo Empresarial.





Carro reserva

O associado pode contratar um carro reserva em caso de colisão, roubo ou furto por sete, 14 ou 21 dias.





Proteção de vidros

O associado pode solicitar a proteção dos vidros do carro para o caso de danos apenas neles.





Motorista profissional

Permite que o associado que trabalha como motorista não perca sua renda enquanto o veículo estiver em manutenção.





Assistência cota

O associado paga um valor mensal e fica isento da cota de participação quando se envolver em um acidente.





Clube Auto Truck

Acesso ao clube de benefícios com descontos em mais de 23 mil estabelecimentos.





Os itens podem ser contratados em um pacote completo ou separados, de acordo com preferência do cliente.





A Auto Truck





Já pensou na possibilidade de contratar um seguro para cuidar dos seus bens materiais valiosos e ficar mais tranquilo quanto a isso? A proteção veicular da Auto Truck é uma boa ideia para cuidar desses bens sem um gasto elevado no fim do mês.





A Auto Truck é uma associação de proteção veicular criada em 2008 que tem uma proteção específica para as torcidas do Cruzeiro, Atlético-MG e do América e promove várias campanhas para os torcedores de ambos os times separadamente.





A empresa conta com cobertura e assistência 24 horas para carros, motos, caminhões, bicicletas e celulares, protegendo-os de enchentes, alagamentos, incêndios, colisões, roubos e furtos. Além de todos esses benefícios, os associados também contam com benefícios e vantagens exclusivas e personalizadas que só a Auto Truck oferece.

A associação tem uma cobertura financiada por rateio, ou seja, os associados dividem entre si os custos mensais dos eventos de um certo período (roubos, furtos, colisões, entre outros) e, por isso, é mais barata do que um seguro convencional.





“Se você é cruzeirense, quer proteger o seu veículo, apoiar diretamente o Cruzeiro e ainda ganhar uma camisa do centenário, conheça o ‘Meu Cruzeiro Auto Truck’”, finaliza Ricardo, convidando todos os cruzeirenses a conhecerem a associação.





Para se tornar um associado “Meu Cruzeiro Auto Truck”, é só ligar para 0800 947 1010 ou acessar o site oficial e fazer a sua cotação online.