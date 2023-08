Advogada explica o papel do juiz das garantias

888





Diana Bittencourt*

São Paulo





"O Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade de votos, ratificou a imprescindibilidade de implementação do juiz das garantias em um prazo de 12 meses, o qual pode ser prorrogado por igual período.

É ponderoso mencionar que a figura do juiz das garantias surgiu com o Pacote Anticrime e corresponde a um juiz que acompanha as investigações criminais, bem como faz a verificação da legalidade da atuação da polícia e do Ministério Público no interregno correspondente à persecução penal.

A adoção da figura do juiz das garantias, no âmbito jurídico, corrobora o sistema acusatório no processo penal, sendo ele um magistrado cuja competência abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo.

Vale destacar ainda que a sua competência cessa com o recebimento da denúncia ou queixa, assim como também que suas decisões não vinculam o juiz da instrução e julgamento.

Por conseguinte, atesta-se que o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências do juiz de garantia ficará impedido de funcionar no processo."





* Especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGVLaws/SP)