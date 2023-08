O governo ideal deve ser leve e enxuto

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha-ES





“Governos sérios não se envolvem em empreendimentos empresariais, funcionam com estrutura básica leve e com excelentes contrapartidas, além de justiça sem burocracia, ágil e igual para todos. O Brasil, com paquiderme estrutura funcional onerosa em desenfreada gastança e se envolvendo na área empresarial, elevando ainda mais a carga tributária, ineficiente e com precárias contrapartidas. O governo ideal é leve e enxuto (federal, estadual e municipal), permanente objetivo de simplificar e reduzir a carga tributária com segurança jurídica, sempre visando melhorias e bem-estar coletivo, assim a população, com mais recursos, faz girar a roda da economia.”