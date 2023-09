Justificativas de Bolsonaro sobre joias

Rafael Moia Filho

Bauru – SP





"No começo, quando foram descobertos, alegaram que desconheciam as joias no valor de R$ 16 milhões, entregues pelo governo saudita. Depois, tentaram passar a versão de que aquelas joias eram presentes pessoais. Em seguida, após a contradição da alegação de desconhecimento com a versão de pessoalidade, vieram à tona outros pacotes e até relógios famosos.

O desenrolar teve devolução, vendas, tentativas de recuperação nos EUA do que havia sido vendido, tudo, menos a verdade. Não somente das joias valiosas, como também qual o verdadeiro motivo para um político do outro lado do mundo, num país que não é muçulmano receber tantos diamantes?

As apreensões dos celulares, HD’s e documentos podem, com certeza, levar a Polícia Federal a determinar o 'esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e propinas' nas quais muitos estavam envolvidos. Coincidência? Não, todos eram do entourage do ex-presidente, hoje inelegível."