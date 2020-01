Diferenças entre sonho e ilusão

Juliano Schiavo

Belo Horizonte





“Sonho é algo que você pode realizar. Ilusão é aquilo que você acredita que pode alcançar, mas como o próprio nome diz, é ilusão. Começo falando de sonhos para lembrar que, quando existe a vontade de se fazer algo e a ação para concretizar, os sonhos tendem a se realizar. Muitas vezes, não da forma como o projetamos, porém ele se realiza. Já quando falamos de ilusão nos referimos a uma cortina de fumaça. Ela existe, conseguimos enxergá-la, mas não conseguimos segurá-la. Quando lançamos as mãos para apalpá-la, ela se esvai. Ficamos a tatear o ar, tentando segurar essa fumaça, que é pura ilusão. A vida é feita de sonhos, que nos movem, e ilusões, que nos cegam. Saber diferenciar os dois é uma tarefa que exige reflexão e uma boa dose de tentativa e erro para aprender na pele. Só se aprende bem o que se vivencia, até porque conselhos ouvimos vários. A questão é saber utilizar as palavras sopradas por quem já vivenciou aquela situação e, com base nelas, encontrar um caminho para fazer as melhores escolhas, que podem não ser as melhores, porém, serão elas que deixarão as suas marcas e ensinamentos. Só não sai do lugar quem não dá o primeiro passo e isso vale para quem quer realizar um sonho. Lembrando que sonhar deve, primeiramente, ser algo próprio – ninguém deve sonhar pelo outro ou projetar as expectativas no outro.





Isso fere o princípio do livre-arbítrio, em que cada um é livre para poder sonhar da forma que se sentir melhor.





E você, tem sonhado ou se iludido? Já parou para refletir se os seus desejos são realizáveis ou apenas meras especulações? Cabe a você parar para pensar a respeito e ver qual o melhor caminho a seguir. Bons sonhos!”