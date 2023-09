Leitor faz apelo aos parlamentares

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





"O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem por objetivo empréstimos subsidiados, de longo prazo, para incrementar e amparar empresas brasileiras. No Brasil, a agropecuária é no momento a tábua de salvação, enquanto os outros setores, com raras exceções, carecem de auxílio. Os recursos do BNDES são constituídos pelos suados impostos dos brasileiros e nosso comércio e indústria pedem socorro. Compete aos nossos deputados e senadores, eleitos por nós, legislar, têm o dever, a obrigação de financiar exclusivamente empreendimentos dentro do país e, definitivamente, proibir atuação no exterior."