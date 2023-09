Efeitos de agrotóxico em criação de abelhas

Marieta Barugo

São Paulo





"No Brasil, certas notícias aparecem e somem, mas algumas são vitais e importantes para o Brasil e talvez para as nossas gerações. Há aproximadamente dois meses, aplicação de agrotóxicos numa fazenda de Minas Gerais causou a morte de mais de 100 milhões de abelhas, algo seríssimo. Será que o nosso governo e as sérias ONGs estão ligadas nisso, estão fazendo algo para isso nunca mais se repetir? As abelhas são vitais para o nosso mundo. Este é um alerta ao Brasil e àqueles que querem o melhor para o país."