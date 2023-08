O coração novo do apresentador Faustão

888

Jeovah Ferreira

Taquari – DF

“'Quem decide é o Chefe lá em cima.' Palavras do apresentador Fausto Silva, no seu momento difícil de saúde, aguardando por um transplante de coração. Na vida, às vezes vivemos situações tão complicadas que nos sentimos impotentes para solucioná-las. Podemos ter muito dinheiro, mas naquele momento, naquela causa, ele não resolve nada. E aí vem a pergunta: E agora o que será de mim? Feliz daquele que lembra que o Senhor nosso Deus está lá em cima, no seu trono controlando tudo. Feliz daquele que na sua aflição se lembra das palavras ditas por Jesus Cristo: 'Peça, e será dado; busque, e encontrará; bata, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe; o que busca encontra; e aquele que bate, a porta será aberta' (Mateus 7:7-8). Com certeza o apresentador Fausto Silva, seus familiares, amigos e muita gente do nosso Brasil pediram ao Criador que intercedesse nessa causa. O Fausto Silva pode afirmar hoje que: 'Busquei o senhor, e Ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores' (Salmo 34). Fausto Silva, que o Chefe lá em cima lhe conceda muitos anos de vida. Que Deus abençoe os familiares daquele que partiu deixando o coração dele batendo no seu peito."