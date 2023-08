Expansão do Brics e as prioridades para o Brasil

888

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha – ES





“Ao que parece, em contraponto aos países direitistas, o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), insatisfeitos com a ONU (que engloba todos os países), G7 (composto pelos 7 países mais ricos) e G20 (ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias mais a União Europeia), sob nova dinâmica com Dilma Rousseff na presidência, em franca expansão, contará com novos integrantes a partir de 2024: Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. O Brasil, com uma crescente dívida e repleto de problemas internos, é o patrono da ampliação do Brics, quando deveria, apoiando a verdadeira democracia – quase 50% da nossa população não dispõe de água encanada nem coleta de esgoto –, valorizar a educação e infraestrutura objetivando reduzir o desnível social e melhorar a vida dos brasileiros para, quem sabe, a prometida cervejinha e churrasco nos finais de semana.”