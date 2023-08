Ninguém consegue enganar por tanto tempo

888









Jeovah Ferreira

Taquari – DF





"Esta frase explica muito bem o que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias: 'Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo.' (Abraham Lincoln). Tem gente passando por maus bocados por ter imaginado que conseguia enganar todos por todo o tempo, mas deu com os burros n´água, não conseguiu enganar a Polícia Federal. Eu gostaria de saber o que passa hoje pela cabeça dos pastores que ontem punham a mão no fogo por essa turminha que está em maus lençóis por ter praticado um montão de ilicitudes. Não pare PF!"