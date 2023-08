Bons exemplos de geração em geração

888

Jeovah Ferreira

Taquari – DF





“’Filho de peixe, peixinho é’. É muito bom quando a gente, numa conversa, utiliza-se dessa expressão para ressaltar as boas qualidades que um filho ou filha herda dos pais. Pais exemplares, que começam a educar ainda no berço, dificilmente terão dissabores com o rebento. Outra expressão que não deixa dúvida: ‘O exemplo arrasta’. Pais que andam no caminho da retidão, a chance dos filhos darem resultado positivo é muito grande. Quando utilizamos as expressões para expressar má conduta, como temos visto nos últimos dias, é lamentável. ‘Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele’ ( Provérbios 22.6).”