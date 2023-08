Estradas estaduais também estão em péssimo estado

888





Rafael Moia Filho

Bauru-SP





“Após mais um acidente em Minas Gerais, o governador Zema, que está há cinco anos no poder e nunca pleiteou com Bolsonaro melhorias nas estradas federais, agora quer culpar o presidente Lula. O pior governador que Minas Gerais já teve esqueceu que estradas ruins em seu estado não são apenas as federais que cortam as divisas de seu estado. As estaduais que cruzam apenas seu estado e as vicinais estão em sua maioria intransitáveis. Ele precisa ir a Ouro Branco, Lafayete, Mariana, enfim, andar por seu estado antes de falar bobagens ou espalhar fake news. Durante cinco anos, além de não ter iniciado nenhuma obra de construção e universidades, escolas, hospitais, não duplicou uma estrada no estado, não fez nada, assim como aquele que ele tanto venera.”