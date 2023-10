Cobrador de ônibus é atingido por tiro no pescoço

438

Um cobrador de ônibus foi baleado na tarde deste sábado (28/10) na garagem da empresa Marechal, localizada no PSul, em Ceilândia, no Distrito Federal. O rapaz chegava de moto para trabalhar quando foi surpreendido com os disparos pelas costas, sendo que um deles atingiu o pescoço.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros à vítima e o transportou ao Hospital. De acordo com a Polícia Militar (PMDF), a corporação está em busca dos autores do crime.

Outro Caso

Esse é o segundo caso em menos de um mês. Em 2 de outubro, o cobrador de ônibus Ariel Santos Marques, de 26 anos, morreu com um tiro na cabeça durante um assalto dentro do transporte público.

O latrocínio ocorreu na DF-001, entre o Riacho Fundo II e o Recanto das Emas. Três autores entraram no coletivo da viação Pioneira, anunciaram o assalto e atiraram no cobrador.