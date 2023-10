Sara Mariano: marido confessa o crime e se diz arrependido

438

Cantora gospel Sara Mariano teve o corpo carbonizado; marido confessou o crime (foto: Reprodução/Instagram/@saramariano_crista)

O marido da cantora e pastora Sara Mariano, Ederlan Mariano, confessou o assassinato da mulher e foi preso na noite dessa sexta-feira (27/10) pela Polícia Civil da Bahia. Ederlan chegou a reconhecer o corpo carbonizado da esposa e, depois, durante o depoimento, confessou o crime.

O pedido de prisão do marido da cantora foi feito pela 25ª Delegacia de Polícia Civil do município de Dias D'Ávila. Em coletiva à imprensa, a polícia informou acreditar que Ederlan não agiu sozinho e, por isso, ainda não divulgará a motivação do crime."Após reconhecer o corpo, o suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos, o que ocasionou a prisão dele", explicou o delegado Euvaldo Costa. O depoimento de Ederlan durou cerca de três horas e o suspeito alegou ter se arrependido do crime.



Sara estava casada com Ederlan há 13 anos. Antes da informação sobre a morte, ele havia registrado um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O corpo da pastora foi encontrado carbonizado nessa sexta-feira (27) na BA-093, próximo ao município de Dias D'ávila, a 54km de Salvador.



Em depoimento, o marido disse não saber o nome da igreja para onde sua companheira havia ido quando saiu de casa.