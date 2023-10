Humorista Dr. Piru é encontrado morto em praia no Ceará

438

O humorista Valdir Henrique da Silva, conhecido como Dr. Piru, foi encontrado morto, nesta sexta-feira (27/10), na Praia da Caponga, em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Seu corpo tinha marcas de tiro e policiais acharam cápsulas de munição no local.



A Polícia Civil investiga o caso, sob responsabilidade da Delegacia Municipal de Cascavel e não identificou quem são os autores do assassinato e qual a motivação do crime. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência.

O humorista ficou conhecido ao participar do programa Show do Tom , da TV Record, e tem passagem em outros programas de Tv como o Show do Tony Nunes , na TV Diário, no Ceará.