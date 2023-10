Quem é o bilionário que parou Fernando de Noronha para casamento

O noivo, Henrique Dubugras, fechou por 10 dias o Forte dos Remédios, em Noronha (foto: Reprodução / Linkedin / Reproducao / MF Press Global )

Um casamento para 400 pessoas, com três voos exclusivos para os convidados, quatro dias de festa e um ponto turístico fechado por 10 dias por conta da cerimônia. Esses são só alguns números da união entre o empresário bilionário Henrique Dubugras e a engenheira Laura Fiúza, marcada para a tarde deste sábado (7/10), no Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha.

Entre os convidados, entraria o empresário e fundador da Microsoft, Bill Gates. O evento virou assunto nas redes sociais, especialmente porque boa parte dos negócios da ilha brasileira pararam para dar conta dos quatro dias de festa do casal, com muito luxo. Mas quem são os noivos?

Dubugras tem 27 anos e é empresário do ramo de tecnologia. O jovem é sócio e co-criador da Brex, empresa de cartões de crédito corporativo. A iniciativa foi fundada em 2017, com Pedro Franceschi. Os dois se conheceram pelas redes sociais e são graduados em Ciência da Computação pela Universidade Stanford, na Califórnia (EUA).

A Brex é voltada para a gestão financeira de empresas com crescimento acelerado e tem mais de mil funcionários. Segundo a Forbes, a empresa foi cotada em US$ 12,3 bilhões, o equivalente a R$ 63,5 bilhões. Pedro e Henrique fizeram parte da revista, na lista de novos bilionários, em 2022.

Já a noiva, Laura Fiúza, é engenheira de software, pela Universidade da Califórnia e mestre em Ciências da Computação pela Universidade Stanford. Desde janeiro de 2022, trabalha na empresa Open Sea. O casal está junto há alguns anos e o pedido foi feito por Dubugras, em dezembro de 2021.

O que sabe do casamento

As festividades começaram na quarta-feira, em pontos diferentes de Noronha. O Forte onde será realizada a cerimônia deixou para visitação por 10 dias, para serviços de manutenção programados e um evento particular. Segundo o G1, a locação do espaço custa R$ 100 mil por dia.

Os convidados vieram de diversos países, em voos exclusivos pela Azul. Os funcionários da festa também tiveram transporte especial. Um helicóptero também e dois aviões de pequeno porte também devem atender o evento. Convidados e mão de obra estão hospedados nas melhores pousadas de Noronha, com custos pagos pelos noivos.

A presença de Bill Gates não foi confirmada. A justificativa é que ele viria de jato e aeronaves do tipo não são permitidas atualmente no aeroporto da ilha.

Para a festa de sábado, a especulação é que Maroon 5 e DJ Alok se apresentem no evento. As flores para a decoração chegaram em um avião de carga, que ocupava toda a aeronave. Ainda de acordo com o G1, serão utilizadas 20 toneladas de suprimentos, incluindo alimentos, decoração, equipamentos e louças. O transporte teria sido feito por navio e custaria R$ 50 mil.

As informações também constam que fornecedores, trabalhadores e alguns moradores assinaram um termo de sigilo com multa milionária, para não revelarem os detalhes. Drones e celulares estariam proibidos.