Ciclone no RS: 650 militares vão dar apoio às vítimas

Tropas atuam em busca e resgate de vítimas, evacuações aeromédicas, transporte de equipes e famílias e desobstrução das vias (foto: Reprodução/Ministério da Defesa)

O Ministério da Defesa mobilizou 650 militares em apoio às vítimas do ciclone no sul do país. Também foram disponibilizados 8 aeronaves, 10 embarcações e cerca de 50 veículos. As ações se concentram nos municípios do Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas pelas chuvas.

Os esforços conjuntos das Forças Armadas, em apoio à Defesa Civil, são coordenados pela Ministério da Defesa a partir do Comando Conjunto Taquari. Ele foi ativado na quarta-feira (6/9), em Porto Alegre . Entre as atividades das tropas estão busca e resgate de vítimas; evacuações aeromédicas; transporte de equipes e famílias; e desobstrução das vias.

"Em atendimento à solicitação da Secretaria Estadual de Saúde, foram enviados nove médicos militares para atuar na regulação pré-hospitalar de urgência, em coordenação com o Departamento de Regulação do Estado (DRE)/Samu" informou o ministério.



Ademais, foram instalados dispositivos de acesso à internet nos municípios de Muçum e Roca Sales, a fim de dar suporte às agências que atuam na região.



Tragédia

O número de desabrigados no estado chegou a aproximadamente 1.650 pessoas e são pouco mais de 4,5 mil os desalojados. Há previsão de mais chuvas e inundações no estado.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de quinta até a sexta-feira (8/9), o avanço da frente fria provocará acumulados de chuva de até 100mm, atingindo áreas já impactadas pelas chuvas dos últimos dias.