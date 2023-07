Com temperatura perto de 0°C, SC registra primeira queda de neve no inverno

438

Estrada em Urupema coberta de geada no ano passado; cidade registrou nessa madrugad a menor temperatura no estado (foto: FOM CONRADI/iShoot/Folhapress)

As temperaturas caíram na madrugada desta sexta-feira (14) na Serra Catarinense, o que contribuiu para a queda de neve nas regiões de Bom Jardim da Serra, São Joaquim e Urubici.

Esse é o primeiro registro de neve no Brasil no inverno de 2023 e o segundo do ano. A primeira vez que o fenômeno ocorreu foi em abril, também em Bom Jardim da Serra.

A chegada dos flocos de neve foram registradas em vídeo por turistas e moradores da região e postadas nas redes sociais. Muitos estavam acordados à espera do fenômeno e saíram às ruas para acompanhar.

Em Bom Jardim da Serra, o primeiro registro de neve ocorreu à 1h desta madrugada.

No distrito de Cruzeiro, em São Joaquim, o fenômeno foi registrado inicialmente às 4h. No momento, os termômetros registravam 0,72ºC no município, que fica a uma altitude de 1.500 metros.

Em Urubici, o fenômeno iniciou-se como uma chuva congelada e, em seguida, surgiram os primeiros flocos de neve.

A menor temperatura foi registrada no município de Urupema, às 6h de hoje, quando os termômetros marcaram -0,62°C, segundo informou o Epagri/Ciram (Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa Catarina).

Na quarta-feira, o Epagri/Ciram já havia gerado um alerta sobre a possibilidade de neve, por conta da chegada de uma massa de ar polar.

Segundo os meteorologistas, a chegada do ar polar e a umidade, associada ao ciclone extratropical que está se afastando em direção a alto mar, favoreceu uma pequena janela para ocorrência de chuva congelada e neve nas áreas altas da Serra Catarinense.