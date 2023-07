Adolescente escreve o nome de Taylor Swift em parede da escola e viraliza

438

Aluna é obrigada a limpar parede após escrever o nome de Taylor Swift com caneta permanente (foto: Reprodução/Twitter)



O vídeo de uma estudante não identificada está repercutindo nas redes sociais. Fã da cantora Taylor Swift, a adolescente escreveu o nome da artista em uma parede da escola onde estuda, mas a ideia não deu muito certo. A diretora da instituição fez com que ela apagasse a escrita e o vídeo do momento viralizou na web, dividindo opiniões.





Com um pano e uma garrafa de álcool nas mãos, a aluna começa a limpar o que escreveu com caneta permanente. Aparentemente envergonhada, a garota esfrega a parede na intenção de remover o que escreveu, mas, além disso, acaba tirando um pouco da tinta da parede também, divertindo internautas.

A publicação feita por Tuane Almeida no Twitter na última terça-feira (4/7) já alcança 163 mil visualizações e deu o que falar. Muitas pessoas acharam justo a diretora pedir que a menina limpasse a parede e outras disseram que a prática é comum em escolas e que não há necessidade de ser compartilhado na internet, expondo a adolescente.





“Estamos com a aluna, na escola a gente tem que aprender sobre as pessoas que fazem a diferença no mundo e a Taylor Swift com certeza é uma delas”, defendeu uma fã da artista. “Já aconteceu comigo, de pedir pra aluna apagar, mas não foi de forma punitiva ou vexatória, foi no diálogo, com prática restaurativa, não precisou ser filmado e nem com exposição, qd isso acontece, o caráter pedagógico não flui”, disse uma mulher.





Por outro lado, vários internautas concordaram com a atitude da diretora, visto que a escola é um patrimônio público. “Muito bem feito. Tem que aprender a ser gente, respeitar o lugar em que se está. Espero que o Twitter não queira cancelar a diretora, porque vindo daqui eu não duvido nada”, comentou uma mulher. “tinha que mandar pintar novamente ficou horrível a pintura que tava novinha”, disse outra.





Em meio aos comentários que divergem entre críticas e elogios quanto à postura da diretora e da estudante, houve aqueles que se divertiram com as imagens. “Tirou até a tinta da parede”, debochou um perfil. “Que fácil… na minha época eu sujei um local com bolinha de papel e a diretora me colocou pra limpar a escola toda, por dentro e por fora”, compartilhou outro.