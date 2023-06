Valadão volta atrás e diz que pastor preso por estupros era líder na igreja

438

'É um crime terrível de um monstro, que vem destruindo famílias', diz pastor André Valadão em novo pronunciamento nas redes sociais (foto: Facebook/Reprodução) O líder da Igreja Batista da Lagoinha, André Valadão, voltou atrás e admitiu que Joilson da Silva de Freitas Santos, de 39 anos, preso pela Polícia Civil em Guarulhos, suspeito de ter abusado sexualmente de crianças e adolescentes que frequentam o templo, era líder na igreja. Anteriormente, o religioso havia afirmado que Joilson era apenas um membro.

Contudo, embora Valadão continue negando que Joilson tivesse o status de pastor, ele era qualificado dessa forma em peças de publicidade veiculadas pela instituição religiosa. Veja abaixo:



Embora André Valadão continue negando que Joilson tivesse o status de pastor, ele era qualificado dessa forma em peças de publicidade veiculadas pela instituição religiosa (foto: Reprodução)

Mais cedo, o pastor Anderson Silva acusou André Valadão de mentir . Em seu perfil no Instagram, o religioso publicou uma imagem que evidencia o surgimento do Ministério de Jovens Adultos, em 7 de maio deste ano, na Lagoinha, em Guarulhos. Na publicação feita pelo perfil ligado à igreja e que comunica o início das atividades, Joilson é citado como líder. “A reputação de uma instituição não é mais importante que as vítimas!”, escreveu Anderson, que atua como pastor na Igreja Vivo por Ti, em Brasília (DF).

Relembre o caso

Segundo a polícia, um jovem de 16 anos denunciou a violência sexual em 1º de junho na portaria do prédio onde reside Joilson. A partir daí, um boletim de ocorrência foi registrado. Outras duas vítimas, de 17 e 13 anos, foram descobertas posteriormente, o que levou o delegado responsável pelo 5º DP de Guarulhos, Fulvio Mecca, a requerer a prisão do pastor.

A investigação aponta que o religioso comandava uma espécie de grupo de estudos sobre sexualidade. Nesse sentido, o pastor obrigava as vítimas a pesquisarem vídeos e fotos pornográficos na internet e as chantageava, chegando a manter relações sexuais com elas.







Ataques à comunidade LGBTQIAP+



André Valadão: 'Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual'

Valadão pregou que junho é o "mês que Deus mais repugna na humanidade". Segundo o pastor, caso necessário, ele e a igreja irão meditar sobre a bíblia "todo mês de junho até Jesus voltar". O objetivo seria combater "a cultura LGBTQIA ", que está "influenciando a vida do crente em Jesus". Recentemente, o pastor André Valadão se envolveu em uma polêmica. Durante um culto no domingo (4/6), na Igreja Lagoinha, em Orlando, nos EUA, ele condenou a palavra "orgulho" em referência à comunidade LGBTQIAP . No palco, o líder religioso falou sobre o movimento durante 50 minutos e, atrás dele, a plateia podia ler a frase "Deus odeia o orgulho".







Em nota, a Lagoinha Global disse que “o acusado recebia uma ajuda de custo para os trabalhos voluntários que exercia e não tinha autorização – bem como nenhum líder possui – para realizar atendimentos fora do prédio da igreja”.