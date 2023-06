Pastor afirma que Valadão mente e cobra assistência a vítimas de estupro

438

Pastor Anderson Silva acusou André Valadão de mentir ao afirmar que Joilson era apenas um membro da igreja (foto: Pastor Anderson Silva/Instagram/Reprodução) O escândalo envolvendo o líder religioso Joilson da Silva de Freitas Santos, de 39 anos, preso pela Polícia Civil em Guarulhos — suspeito de ter abusado sexualmente de crianças e adolescentes que frequentam a Igreja Batista da Lagoinha — ganhou um novo capítulo neste sábado (10/6). Isso porque o pastor Anderson Silva acusou André Valadão de mentir ao afirmar que Joilson era apenas um membro da igreja.





Leia também: Valadão nega, mas publicações ligam pastor suspeito de estupros à Lagoinha "André Valadão está mentindo! Joilson era líder na Igreja Batista Lagoinha de Guarulhos. A reputação de uma instituição não é mais importante que as vítimas! Se posicionem como verdadeiros cristãos que odeiam a injustiça", escreveu Anderson, que atua como pastor na Igreja Vivo por Ti, em Brasília (DF).





Em agosto de 2022, pastor comemorou um ano e quatro meses na superintendência de Grupos de Crescimento da Igreja Batista da Lagoinha (foto: Joilson da Silva de Freitas Santos/Instagram/Reprodução)

Em agosto de 2022, por exemplo, Joilson também comemorou um ano e quatro meses na superintendência de GC’s — também chamados de Grupos de Crescimento — na Lagoinha de Guarulhos. Vale dizer que a maior parte das publicações do pastor em seu perfil no Instagram tem caráter religioso, com mensagens bíblicas e a divulgação de fotos que mostram uma vida atuante em pregações.

Apesar disso, em vídeo publicado no Instagram, Valadão afirmou que Joilson não é reconhecido como pastor na Lagoinha. Segundo o religioso, ele e a esposa apenas frequentavam o templo.

"Soubemos do caso no início desta semana e excluímos o casal da igreja. Estamos juntos com a polícia. (...). [Ele] não trabalha na igreja. Os casos de abuso aconteceram na casa dele e não dentro da igreja. (...). Ele era envolvido na vida comum da igreja, mas não é líder, pastor ou funcionário", declarou.

Relembre o caso







O pastor evangélico identificado como Joilson da Silva de Freitas Santos foi preso nessa quarta-feira (7/6) pela Polícia Civil dentro de seu apartamento, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Veja o vídeo da chegada dele na delegacia:

Segundo a polícia, um jovem de 16 anos denunciou a violência sexual em 1º de junho na portaria do prédio onde reside Joilson. A partir daí, um boletim de ocorrência foi registrado. Outras duas vítimas, de 17 e 13 anos, foram descobertas posteriormente, o que levou o delegado responsável pelo 5º DP de Guarulhos, Fulvio Mecca, a requerer a prisão do pastor.

A investigação aponta que o religioso comandava uma espécie de grupo de estudos sobre sexualidade. Nesse sentido, o pastor obrigava as vítimas a pesquisarem vídeos e fotos pornográficos na internet e as chantageava, chegando a manter relações sexuais com elas.

Em nota, a Lagoinha Global disse que “o acusado recebia uma ajuda de custo para os trabalhos voluntários que exercia e não tinha autorização – bem como nenhum líder possui – para realizar atendimentos fora do prédio da igreja”.