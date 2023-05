Thiago Brennand é julgado por estupro de norte-americana

438

Thiago Brennand é julgado no interior de SP por estupro de norte-americana (foto: Reprodução/Redes Sociais)

'Resultado pode impactar nos demais casos'

Como será o julgamento

'Vítimas precisam ver justiça sendo feita'

O primeiro julgamento de Thiago Brennand, preso no Brasil desde 29 de abril, ocorrerá nesta terça-feira (30/5). O empresário será julgado na 2ª Vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo, pelo estupro de uma mulher norte-americana.A mulher entrou em contato com o empresário pois estava interessada em comprar um cavalo, segundo denúncia apresentada pela Promotoria de Porto Feliz em novembro do ano passado. O empresário é proprietário de alguns animais e tem uma fazenda na região.Ao Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público, a vítima relatou ter tido um relacionamento com Brennand por dois meses. No início, ele teria mostrado um "comportamento gentil", mas depois passou a agir de forma agressiva e chegou a obrigá-la a ter relações sexuais.O empresário afirmou ter registrado cenas íntimas da mulher, segundo a promotoria. Ele teria ameaçado divulgar as imagens caso ela rompesse o relacionamento.A denúncia foi assinada pelos promotores Evelyn Moura Virginio Martins e Josmar Tassignon Junior e aceita pela Justiça em 4 de novembro. Na ocasião, o Judiciário decretou a prisão preventiva do réu, mas ele estava nos Emirados Árabes.O portal "UOL" procurou pela defesa de Brennand, mas não teve retorno.Brennand responde por outros crimes de estupro , ameaça, lesão corporal, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado, calúnia, injúria e difamação.O advogado Márcio Cezar Janjacomo, que representa vítimas de Brennand, acredita que o primeiro julgamento deverá ter impacto sobre os demais processos. "O modus operandi dele é o mesmo. Um caso impacta nos demais." Janjacomo representa a norte-americana e outras mulheres que acusam Brennand, como Helena Gomes e Stefanie Cohen.O advogado afirma que tem "extrema confiança" no resultado do primeiro julgamento. "As provas são sólidas, temos confiança de que virá uma condenação. Muita gente não acreditou, mas a justiça está sendo feita." "Ele [Brennand] não parava de mandar as mensagens, ele sumia por um tempo e voltava. Ele torturava essas mulheres psicologicamente", disse Márcio Cezar Janjacomo, advogado.Na audiência de instrução e julgamento, a vítima será a primeira a ser ouvida. Na sequência, as testemunhas prestam depoimento. Depois, Brennand será interrogado. Após o interrogatório do réu, a acusação e a defesa terão 15 minutos para as alegações finais.As alegações das partes podem ser orais - nesse caso, a sentença é proferida no mesmo dia. Mas se as partes pedirem e o juiz concordar, as alegações podem ser por escrito. Nesse caso, a sentença é divulgada depois.O julgamento está previsto para começar às 14h da terça-feira (30) e deve ocorrer por videoconferência. Brennand deve participar da sessão virtual do CDP de Pinheiros, onde está preso. O Tribunal de Justiça de São Paulo não deu detalhes sobre o julgamento e informou que está sob segredo de Justiça.Nos próximos meses, devem ocorrer ao menos mais dois julgamentos envolvendo o empresário. Um deles se refere à mulher que teve as iniciais de Brennand tatuadas no corpo e o outro diz respeito ao caso da empresária e modelo Helena Gomes, agredida por ele em uma academia na zona sul de São Paulo em agosto do ano passado.Helena Gomes disse que algumas mulheres que acusam o empresário têm relatado ansiedade após a confirmação do primeiro julgamento. Várias estavam com medo de ficar frente a frente com ele. A maioria sente gatilhos só de falar o nome dele. Elas estão exaustas."A empresária ressalta que a história das mulheres com quem tem contato são semelhantes. "O medo de cada uma é de que a justiça não seja feita, se a justiça não for cumprida e ele for um homem livre, ele vai atrás de cada uma.""A justiça vai ser feita, temos todas as provas, estamos agindo de forma honesta, não mentimos sobre nada. Quando você está com a verdade, não há o que temer. Espero estar com a mesma sensação no dia do julgamento do meu caso" afirmou Helena Gomes, empresária e modelo agredida por Brennand.