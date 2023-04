Comitê de crise vai ser montado por causa de ataque a creche em Blumenau

Fachada da creche em Blumenau (SC) (foto: Reprodução/Facebook)

Após ataque a creche de Blumenau, que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas, a prefeitura da cidade vai instalar um comitê de crise para acompanhar o caso e delimitar as ações.



Segundo o prefeito Mário Hildebrandt, o foco do governo será o atendimento e apoio das famílias das vítimas. "Vamos nos organizar para buscar as melhores ações", disse o prefeito em entrevista coletiva, nesta quarta-feira (5/4).



As aulas nas escolas públicas e particulares foram suspensas por tempo indeterminado.





O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, decretou luto de três dias no estado. O autor do crime pulou o muro da creche e matou as quatro crianças com um machado. O homem fugiu da escola e se apresentou em um quartel da Polícia Militar. Ele está detido, confirmou o governador. As vitimas são três meninos e uma menina, que nasceram entre 2016 e 2018.

LEIA MAIS 12:36 - 05/04/2023 Governador de SC decreta luto oficial de três dias por ataque a creche O delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirma que é preciso aumentar cada vez mais as ações de caráter preventivo para evitar novos ataques como o de hoje. Ulisses disse também que a polícia ainda não tem informações sobre um eventual vínculo entre o autor e o local onde ocorreu o ataque.





O governador de Santa Catarina se manifestou sobre o caso via postagem em uma rede social. "É com enorme tristeza que recebo a lamentável notícia de que a creche particular Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, foi invadida por um assassino que atacou crianças e funcionários. Infelizmente quatro não resistiram e morreram, além de três feridos. Determinei imediatamente a ação das nossas forças de segurança, que já estão no local. O assassino já está preso. Deixo aqui a minha total solidariedade. Que Deus conforte o coração de todas as famílias neste momento de profunda dor."