Governo de Minas lançará 'Operação de proteção escolar'

Governo de Minas age para garantir segurança de estudantes, professores e demais profissionais da educação no estado (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

A violência dentro do contexto escolar tem escala assustadora no país. O ataque à creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), na última quarta-feira (5/4), quando um homem de 25 anos matou quatro crianças e feriu outras cinco com uma machadinha, foi o último episódio. Para se antecipar e prevenir outra tragédia dentro dessa realidade, o Governo de Minas, por meio da Polícia Militar de Minas (PMMG), lançará nesta segunda-feira (10/4), às 10h, no pátio da Academia de Polícia Miltar (APM), no bairro Prado, Região Oeste de BH, a "Operação de Proteção Escolar".O objetivo é proteger o ambiente escolar, garantindo a segurança e o bem-estar de estudantes, professores e demais profissionais da educação em todas as regiões de Minas.