Prefeito de Blumenau promete protocolo de prevenção a ataques em escolas

O suspeito já tinha passagens pela polícia, uma delas por ter esfaqueado o próprio padrasto (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Criminoso invade creche com machadinha e mata quatro crianças na manhã desta de quarta-feira (5/4), em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Outras cinco crianças também foram feridas. Após o crime, o suspeito se entregou no Batalhão da PM.

Uma coletiva de imprensa foi realizada nesta tarde com a participação do Ministro da Educação, Camilo Santana (PT/CE), do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e do prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt.

O ataque aconteceu na creche particular Cantinho Bom Pastor, localizada no bairro Velha. As vítimas fatais, três meninos e uma menina, tinham de 4 a 7 anos.

As crianças feridas foram levadas ao Hospital Santo Antônio e se recuperam bem. Existe a possibilidade de alta nas próximas 24h.

O autor dos homicídios é Luiz Henrique de Lima, de 25 anos. Ele é natural de Salto do Lontra, no Paraná, mas morava em Santa Catarina. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo tem passagens por porte de drogas, lesão e dano. Em 2021, esfaqueou o próprio padrasto e, em 2022, quebrou o portão do parente e esfaqueou o cão.

“A corporação está de luto. Foi um cenário muito difícil ", lamentou o Coronel Aurélio José Pelozato da Rosa, comandante geral da Polícia Militar de Santa Catarina, sobre o resgate das crianças.

Segundo o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrandt, será implantado um protocolo de prevenção em uma ação conjunta da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Científica. Serão buscadas as vulnerabilidades em escolas a fim de evitar que crimes como esses aconteçam novamente.

A Secretaria de Educação informou durante a coletiva de imprensa que as aulas foram suspensas no município de Blumenau e retornarão na segunda-feira (10).

Camilo Santana (PT/CE) afirmou que a ronda escolar deverá ser reforçada no país inteiro: "O Brasil precisa reagir".

"É necessário uma política nacional de enfrentamento a violência nas escolas", disse Flávio Dino (PSB).

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) estava em evento em Joinville, mas retornou prontamente a Blumenau ao saber da notícia. Segundo a Polícia Científica, o celular do suspeito foi apreendido e será encaminhado para Joinville, onde será investigado.